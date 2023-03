Ucad: Le ministre Moussa Baldé revisite son ancienne chambre, la 372 du Pavillon A et fait des émules - adakar.com

© Autre presse par DR

Moussa Baldé

Le ministre en charge de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation, prof Moussa Balde a préside ce samedi la cérémonie officielle d’ouverture des 96h de l’Association des Etudiants de Ressortissants de la région de Kolda (ASEPROK).



Il a saisi cette opportunité pour effectuer une visite aux occupants de la chambre 372 au Pavillon A où il habité pendant quatre ans. Ce retour aux sources fut rempli d’émotions et de souvenirs pour l’actuel patron du département de l’Enseignement supérieur.



Au cours des échanges avec les actuels occupants de la chambre, le prof Moussa Balde a rappelé les efforts consentis par le président Macky Sall pour améliorer les conditions d’études et d’hébergement des étudiants avant de leur souhaiter » plein succès » dans leurs études. Il a ainsi remis une enveloppe financière pour l’achat de 1000 tickets de restauration aux résidents de la chambre 372 du Pavillon A.



Le ministre a, ensuite, poursuivi son périple, au rythme du « Diambadon », accompagné d’une foule d’étudiants, tous acquis, aux efforts fournis par le Gouvernement au sein du campus social.



Devant les étudiants de Kolda, le ministre, par ailleurs, président du Conseil départemental de Kolda, et membre fondateur de l’ASEPROK, a exhorté ses jeunes frères à la persévérance dans les études et à préserver la paix au sein de l’université.

