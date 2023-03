Me Augustin Senghor: « Le Sénégal est en train de récupérer les fruits de plusieurs années d’investissements » - adakar.com

© aDakar.com par DG

Cérémonie officielle de la 131e édition du pèlerinage marial de Popenguine

Popenguine, le 10 juin 2019 - Le ministre de l`Intérieur a conduit la délégation officielle du gouvernement du Sénégal à la cérémonie officielle de la 131e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Photo: Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football Tweet

Le Sénégal est en train de dominer le Football africain. Les lions ont remporté cette année 4 trophées (CAN, CHAN, Beach Soccer et CAN U20). Après le dernier sacre, le président de la Fédération Sénégalaise de football a rappelé le travail abattu par son équipe depuis des années pour en arriver là.



« Je pense que le Sénégal est en train de récupérer les fruits de plusieurs années d’investissements, d’une vision d’une équipe fédérale mise en œuvre par une direction nationale et surtout reposant sur l’expertise locale. Tout à l’heure je parlais de Malick Daf, mais Pape Thiaw, un autre champion d’Afrique du Chan est là. Avant eux, il y a eu Aliou Cissé, c’est tout cet ensemble-là, sans oublier bien sûr l’appui des sénégalais, qui a mené à ces succès. Il faut magnifier le travail de notre Direction Technique Nationale, de nos techniciens locaux », a confié le président de la FSF.



Si le Sénégal s’affirme actuellement à tous les niveaux, c’est parce que des clubs professionnels comme amateurs travaillent dans la formation des jeunes. « Il y a effectivement un travail qui s’abat à tous les niveaux du football amateur aux clubs professionnels, mais aussi au niveau de la presse qui a su critiquer quand il fallait. Et c’est tout cela qui fait l’esprit du ‘’Manko Wutti Ndamli’’ qui a été théorisé par la Fédération. Cet élan d’unité doit continuer afin que d’autres défis puissent être relevés. Maintenant il faudrait que l’on ne s’en arrête pas là, que cela continue. D’autres compétitions arrivent notamment la Coupe du monde U20. Et je crois qu’avec ce que nous avons vu avec l’équipe du Chan, des U20 et probablement des U17, nous avons de quoi bâtir un avenir radieux pour la sélection A », a mis en exergue Augustin Senghor dans les colonnes de Wiwsport visité par Senego.