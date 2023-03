Grand format SudFm et sud quotidien : Ismaëla Madior Fall ouvre les grands dossiers judiciaires - adakar.com

Grand format SudFm et sud quotidien : Ismaëla Madior Fall ouvre les grands dossiers judiciaires Publié le lundi 13 mars 2023 | Sud Quotidien

Photo: Ismaïla Madior Fall, ministre de la justice, garde des Sceaux

Grand format Sudfm et Sud quotidien revient avec le ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Face à Baye Oumar Guèye et Nando Cabral Gomis dans l’émission Objection, Ismaëla Madior Fall parle des questions d’actualité, les grandes réformes de la justice et sa politique dans sa localité Rufisque en perspective de la présidentielle de 2024.



Monsieur le ministre, il y a des dossiers pendants comme celui de la 3e candidature qui n’est pas encore entériné au niveau du Conseil constitutionnel. Comment se fait-il que le politique prime sur la casquette du ministre de la Justice ?



Si vous avez entendu, j’ai dit deux choses. J’ai dit première chose : il y a une dimension juridique dans la question qui va être judiciaire parce que si c’est posé éventuellement pour l’occasion devant le Conseil constitutionnel. J’ai dit cette dimension juridique, je ne m’y prononce pas. C’est ça que je dis à Rufisque. J’ai dit le Président, peut-il faire acte de candidature en 2024 ? Du point de vue juridique, je ne m’y prononce pas. J’ai dit en revanche, en tant que politique, j’ai dit que le Président Macky Sall est notre candidat. Et nous allons nous évertuer à faire en sorte que sa candidature soit portée par la base et soit portée par la majorité des Sénégalais. Pour ça, nous allons vendre le maximum de cartes possibles pour prouver qu’il y a une adhésion populaire à sa candidature. C’est ce que j’ai dit. Sur le plan juridique, j’ai dit je ne me prononce pas. C’est le Conseil constitutionnel qui se prononcera le moment venu et le cas échéant. Mais j’ai dit, du point de vue politique, je me prononce. Je suis là en tant que politique pour animer la base, pour motiver les gens, pour mobiliser.



En tant que ministre de la Justice, n’aurait-il pas été plus sage de se taire sur ce dossier ?



C’est quelque chose que je ne peux accepter parce que moi je ne suis pas dans la dénégation, dans les dénis. Si vous considérez qu’en tant que ministre de la Justice, j’aurai pu garder le silence sur ce point, oui pourquoi pas ? C’est une opinion que je respecte mais encore une fois, moi je distingue bien le professeur et l’homme politique.



Est-ce qu’on ne vous reproche pas tant que ministre de la Justice d’être regardant sur des dossiers judiciaires ?



Mais je ne suis pas celui qui dit le droit. Je ne suis pas juriste. Je ne suis pas Procureur et au Sénégal, les juges bénéficient d’une indépendance. Je vous donne juste un exemple. Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable. Ils ne peuvent pas être révoqués. Ils ne peuvent pas être changés pendant six ans. Si vous avez un mandat de six ans non renouvelable, donc statutairement, vous avez les moyens de votre indépendance. Moi ; je ne suis pas nommé pour un mandat non révocable. Quand on s’engage auprès d’un homme qui a une vision comme le Président Macky Sall, c’est la loyauté totale. La loyauté n’étant pas incompatible avec la posture républicaine.



Quelle est la différence finalement entre cette troisième candidature du Président Macky Sall et celle de Wade que vous avez combattue en 2011 ?



D’abord, je ne voudrais pas être un héros de 2011 parce que je ne l’étais pas. J’avais écrit un article fort heureusement. Il est publié dans Sud. En 2011, j’avais écrit un papier intitulé de la constitutionalité de la candidature du président sortant. J’avais mis première partie la constitutionnalité apparente de la candidature. Deuxième partie, j’avais mis Constitutionnalité évidente de la candidature. A l’époque, j’avais des amis qui étaient dans le pouvoir, ils me disaient professeur, on aime votre première partie. Ils me disent dans votre première partie, vous défendez la candidature de Wade. Mes amis qui étaient dans l’opposition me disaient on aime votre deuxième partie parce que dans votre deuxième partie, vous montrez que la candidature est une inconstitutionnalité évidente. Donc je ne suis pas souvent dans les postures de combattre. Moi, je ne crois pas que l’universitaire doit combattre….Je voulais juste préciser que l’équation juridique sur la question du mandat, ce n’est pas à moi de la résoudre. L’équation juridique de cette question, ce n’est pas au Président de la République de la résoudre. Nous ne sommes pas qualifiés pour résoudre cette équation. Cette équation, ce ne sont pas des professeurs de Droit, titulaires ou agrégés qui peuvent régler cette question. Non. L’équation juridique, qui la règle ? Nous sommes dans un Etat de droit organisé. Si l’équation se pose, qui la règle ? Le Conseil constitutionnel. C’est tout. Tout ce qu’on dit, relève de la spéculation. Chacun aussi peut donner son avis. Moi je peux donner mon avis qui ne vaut qu’un avis. Un autre professeur de droit peut donner son avis.



C’est quoi votre avis sur la troisième candidature du président Macky Sall ?



Mon avis juridique, c’est que le Conseil constitutionnel devra procéder à l’interprétation des dispositions de la Constitution dans le sens qu’il l’entend. Pour moi, c’est au Conseil constitutionnel d’y répondre.



Sur cette question, vous êtes pour pour la primauté du droit ou de la morale ici parce que le Président avait pris l’engagement ?



En tant que professeur de droit, je privilégie la rationalité juridique. En tant que politique, je privilégie la rationalité politique qui voudrait que le président de la République soit candidat.



Finalement, c’est quoi le sens de la limitation même des mandats si à chaque fois qu’il y a un changement sur la durée, le Président s’octroie un mandat supplémentaire ?



La limitation des mandats, c’est une question d’abord idéologique. Ça veut dire est-on est pour l’idée politique de limitation des mandats ? Il y a des gens qui sont pour. Il y a des gens qui sont contre. Il ne faut pas croire qu’une seule opinion. Il y a des grandes démocraties où on ne limite pas des mandats. Au Japon, on ne limite pas de mandats.



Parlons des dossiers judiciaires : le cas Hadjibou Soumaré. Il a été inculpe et placé sous contrôle judiciaire pour « diffusion de fausses nouvelles ». Depuis quand poser une question devient une infraction ?



On ne peut pas dire que poser une question devient une infraction mais c’est la manière de poser une question…Il ne faut pas que des citoyens, sur le prétexte de poser des questions, tentent de mettre en mal l’autorité présidentielle ou même un simple citoyen avec l’opinion publique ou donne des indices et indicateurs pour que l’opinion le soupçonne d’une infraction qu’il n’a pas commise. La preuve, dès qu’il a dit devant les autorités d’enquête que oui, il n’a jamais dit ça, c’est fini.



Mais pourquoi l’inculper ?



Parce que l’infraction est déjà consommée, la diffusion de fausses nouvelles. La fausse nouvelle, elle est partie.



ET la réponse formulée par le gouvernement ?



Ce qu’il a dit est plus grave qu’un ministre est corrompu.



Il pose une question. Il demande au chef de l’Etat mais où est le problème ?



Mais très bien. C’est pour ça qu’il n’est pas retenu dans les liens de la détention. Il est libéré.



Pour vous, dans une République, ce genre d’inculpation s’explique et se justifie ?



C’est vous-mêmes qui parlez d’infraction. A ce stade, ce n’est même pas une infraction.



Je parle d’inculpation ?



Non, on l’inculpe juste pour rassembler des éléments. S’il n’y a pas de preuves, c’est fini. Le contrôle judiciaire est terminé. Et puis, on n’en parle plus.



Vous êtes à l’aise ?



Totalement à l’aise. Quand quelqu’un se réveille, le choix, c’est de poser des questions avec insinuation pour mettre en place le Président avec l’opinion, l’interroger.



L’affaire Pape Ndiaye : six charges contre un journaliste. Là aussi, un simple démenti n’aurait-il pas suffi ?



Je ne suis pas à l’aise pour évoquer des espèces, des dossiers, des cas. Ce n’est pas mon rôle. Je ne suis ni juge ni procureur. Je m’occupe de l’application de la politique du Président en matière de justice. Je m’occupe de la politique, de la gestion des ressources humaines, des infrastructures. Les espèces, à la limite, je les suis de très loin. C’est des questions d’ordre public. Je vais vous citer un seul article de la Constitution. C’est l’article 10 de la Constitution du Sénégal. « Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions pourvu que l’exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l’honneur ni à la considération d’autrui ni ne trouble l’ordre public». On en prend un seul parmi les chroniqueurs judiciaires. Pourquoi lui et pas les autres ?



ON VOUS POSE LA QUESTION ?



Quand un journaliste dit ce procureur de la République, il a 18 substituts, faux, il y en 11. Tous les 18 substituts ou 19, même il a dit étaient contre le renvoi en juridiction. C’est totalement faux. Pourquoi vous ne dites pas les sources ? J’ai des sources mais je les protège. Et ça c’est de nature à porter atteinte à l’honorabilité des magistrats. Il dit ce magistrat comme ses 18 substituts ne sont pas d’accord, il l’a fait contre leur gré. Comme si d’ailleurs il y avait délibération. Il ne sait même pas comment fonctionne le parquet parce que le parquet, c’est le principe de la hiérarchie. C’est une diffusion de fausses nouvelles qui porte atteinte à la magistrature parce que tu discrédites. D’ailleurs il a dit c’est pour ça qu’il a été promu président de la Cour d’Appel. Mettons un peu à la place de ces gens qui sont incriminés.



Mais il n’a pas été arrêté suite à la plainte de celui dont vous faites allusion ?



C’est l’action publique qui est déclenchée.



Si c’est l’action publique qui est déclenchée, pourquoi ne pas le juger rapidement en flagrant délit?



Oui, ça c’est une option si tous les éléments qui permettent de juger l’affaire sont réunis.



L’affaire des forces spéciales : huit personnes sont placées sous mandat de dépôt. Où en êtes-vous sur ce dossier ?