Cérémonie officielle du Daaka: le ministre de l’Intérieur à la tête de la délégation gouvernementale - adakar.com

Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome a conduit, dimanche 12 mars 2023, une délégation du gouvernement à la cérémonie officielle du Daaka de Médina Gounass.



Le ministre Antoine Félix Diome, en charge du Culte, a représenté le président de la République Macky Sall à la clôture de l’édition 2023 du Daka.



La délégation du gouvernement comprenait entre autres le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Moussa Baldé, le ministre des Pêches et de l’Economie maritime, Papa Sagna Mbaye et le ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Equité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Kâ.



L’administration territoriale était représentée par le gouverneur de la région de Kolda, Saër Ndao qui avait à ses côtés plusieurs autorités locales.



L’évènement religieux avait démarré le 4 mars 2023 pour ensuite prendre fin le lundi 13 mars 2023.



Le président de la République Macky Sall s’était rendu à Médina Gounass, le dimanche 5 mars 2023 pour prendre part à la cérémonie d’ouverture de l’édition 2023. Le chef de l’État s’était aussi entretenu avec le Khalife Thierno Amadou Tidiane Bâ, à l’entame du Daka.



Le Daaka, grand rassemblement religieux institué en 1942 par le marabout Thierno Mouhamadou Saïdou Bah, est un moment fort de prières et de recueillement.



Makhtar C.