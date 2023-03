Accident à Tambacounda : Le chauffeur qui a tué trois mécaniciens condamné - adakar.com

Accident à Tambacounda : Le chauffeur qui a tué trois mécaniciens condamné Publié le lundi 13 mars 2023 | senenews.com

Les populations de Gouloumbou étaient choquées par la mort de 3 de leurs fils. L’accident remonte au 2 mars dernier Un camion fou a perdu le contrôle pour terminer sa course dans un atelier de mécanique. Il y a tué 3 personnes et blessé d’autres.



Le chauffeur Thioukry Ndao a été jugé et condamné à une peine de six mois de prison ferme et une amende de 50 000 FCFA, informe L’OBS.



Il lui sera interdit de conduire pour une durée d’un an à sa sortie de prison. Il est reconnu coupable d’homicide volontaire, de blessures volontaires et de défaut de maitrise de son véhicule.



Le chauffeur a perdu ses freins et le chauffeur, paniqué, n’a pas su le maîtriser. Résultat, il a fini sa course dans l’atelier d’un mécanicien. Il a aussi heurté plusieurs étals sur la route, avant d’être stoppé par un autre camion stationné derrière le pont de Gouloumbou.