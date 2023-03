Baisse de loyers au Sénégal: le gouvernement veut serrer la vis aux bailleurs réticents - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Baisse de loyers au Sénégal: le gouvernement veut serrer la vis aux bailleurs réticents Publié le lundi 13 mars 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Baisse du prix des loyers à Dakar

Tweet

En dix ans, les loyers ont été multipliés par trois ou quatre selon les associations. Un nouveau décret a été adopté le 1er mars pour les baisser. Mais les locataires sont méfiants, car une mesure similaire en 2014 avait été contournée par les bailleurs.



Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois



La baisse de loyers imposée par le décret est échelonnée selon le montant ; jusqu’à 15% pour les plus petits loyers, en dessous de 300 000 francs CFA, à 5% pour les loyers supérieurs à 500 000 francs CFA. Mais certains locataires ne comptent même pas la demander à leur propriétaire car en 2014, les bailleurs avaient rapidement trouvé des moyens de la contourner.



« Il y a des locataires qui ont peur de demander par peur de représailles, explique Elimane Sall, président de l’association sénégalaise des locataires. On a eu des subterfuges permis par la loi et que les bailleurs ont utilisés pour expulser les locataires.