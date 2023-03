Patrick Mboma félicite le Sénégal : « Meilleure nation africaine de football du moment sans discussion possible » - adakar.com

Patrick Mboma félicite le Sénégal : « Meilleure nation africaine de football du moment sans discussion possible » Publié le lundi 13 mars 2023

Le Sénégal continue d’imposer sa suprématie sur le continent africain avec un 4e trophée remporté hier en finale de la CAN U20. Ce qui démontre encore son statut de « meilleure nation africaine » selon Patrick Mboma.



L’ancien international camerounais reconverti en consultant a félicité le football sénégalais qui a encore remporté une finale hier. La sélection U20 a suit les pas de l’équipe nationale locale, du beach soccer et de la sélection A. « Je me dois de dire bravo au Sénégal, meilleure nation africaine de football du moment, sans discussion possible… Que de victoires ! » a partagé Mboma sur sa page Twitter.