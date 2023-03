Sénégal : à bord du Plastic Odyssey pour rêver d’un monde plus propre - adakar.com

Les techniques du recyclage plastique

n casque jaune vissé sur les oreilles, Baptiste Lomenech, 26 ans, explique à une dizaine de jeunes entrepreneurs du Sénégal le fonctionnement de l'extrudeuse, une machine qui sert au recyclage du plastique. Il est responsable de l'atelier recyclage du Plastic Odyssey, un navire-laboratoire parti de France pour un tour du monde de trois ans afin d'offrir des solutions à la pollution plastique et développer un réseau mondial d'initiatives locales.



Ce jour-là dans le port de Dakar, l'équipage du bateau, une vingtaine de personnes, s'active à tous les étages pour recevoir des porteurs de projets locaux et leur faire découvrir les techniques de recyclage proposées par Plastic Odyssey. A l'arrière du navire, les machines bourdonnent déjà quand ils arrivent. Le bateau offre un circuit complet : un broyeur pour réduire les déchets en copeaux, un bac de lavage, une centrifugeuse pour les sécher, une extrudeuse pour les transformer. L'idée est de proposer une technologie simple d'utilisation, sans brevet et facilement accessible.