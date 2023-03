Marine Le Pen à Dakar : Le parti communiste français (PCF) « détruit » Macky Sall - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Marine Le Pen à Dakar : Le parti communiste français (PCF) « détruit » Macky Sall Publié le lundi 13 mars 2023 | senego.com

© Autre presse par DR

Marine Le Pen reçue par Macky Sall

Tweet

« L’échange en tête-à-tête qui a duré une heure est une première. Jamais un président sénégalais n’avait jusqu’à ce jour accepté une rencontre avec les représentants de l’extrême droite française. Macky Sall rejoint ainsi le feu autocrate Idriss Deby qui avait reçu Marine », déclare le parti communiste français (PCF) dans un communiqué.



D’après le parti communiste français (PCF), le voyage de Marin Le Pen a été préparé dans la plus grande discrétion et n’a été annoncé par le quotidien français l’Opinion que le 16 janvier, jour de son départ de France. Dans l’article qui en parle, le séjour au Sénégal est décrit comme une étape dans sa préparation à « l’exercice du pouvoir ».



Pour le PCF, le geste du président sénégalais n’est intelligible qu’à la lumière de sa situation politique. « Après dix ans de pouvoir, il a ruiné son crédit et peine à impulser une mobilisation populaire autour de sa personne et de ses mots d’ordre. Malgré cet isolement, il veut imposer en violation de l’esprit et la lettre de la Constitution, sa candidature à l’élection présidentielle de 2024. Pour ce faire, il gouverne dans la répression », dénonce le PCF.



« Avec cette visite, M. Le Pen et l’extrême droite française franchissent un nouveau cap. Ceci est sans doute la résultante de ralliements de milieux économiques en France et en Afrique. Philippe Bohn, ex-Monsieur Afrique d’Airbus, ancien président d’Air Sénégal et condamné en 2021 par la justice française au sujet d’une affaire concernant la compagnie Aigle Azur, est l’expression concrète de ce rapprochement », poursuit le parti Communiste Français.