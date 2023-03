Dakar Arena inaccessible pour le basket local, le coup de gueule du coach de l’AS Douanes ! - adakar.com

© aDakar.com par PMD

Le président Macky Sall au démarrage de la Basketball African League

Diamniadio, le 5 mars 2022 - Le président Macky Sall a effectué une visite au Dakar Arena lors du lancement de la deuxième édition de la Basketball African League (BAL). Tweet

Si l’AS Douanes n’a pas réussi son entrée en lice, les joueurs locaux aussi n’ont pas tiré leur épingle dans le jeu. Moins brillants lors du duel face à l’ABC Fighters, ils n’ont pas permis à l’équipe de renverser la tendance.



« Je vais juste mettre cela dans le compte de l’inexpérience. Parce que j’ai des joueurs inexpérimentés qui ont joué leur première BAL cette année, devant ce public » a déclaré l’entraîneur des Gabelous en conference de presse après la défaite (70-76).



En décortiquant les points faibles qui ont conduit à la défaite, Mamadou Gueye Pabi est allé plus loin en indexant l’inaccessibilité de Dakar Arena pour le basket-ball local sénégalais. « En plus de cela, la plupart de mes joueurs n’ont jamais foulé ce parquet du Dakar Arena et pourtant c’est pour le basket. Les joueurs ivoiriens sont des internationaux qui ont l’habitude de jouer dans ces genres de salle. Imaginez ma frustration ! Parce qu’on est chez nous mais j’ai l’impression qu’on n’est pas chez nous. Il va falloir que les choses changent à l’avenir pour qu’on puisse nous mettre dans de bonnes conditions de travail. En nous donnant la possibilité de s’entraîner et de jouer à Dakar Arena ».



Notons que lors de sa préparation, l’AS Douanes s’est entraîné à Marius Ndiaye et dans les installations de la NBA Academy Africa à Diambars.