Des photos pour combattre les préjugés auxquels les femmes font face. A Dakar, c’est le pari de l’exposition collective « Au-delà des apparences » organisée par l’ambassade des Pays-Bas et le musée de la femme Henriette-Bathily. L’exposition est ouverte, depuis vendredi 10 mars. Neuf artistes, femmes et hommes, y participent.



Une femme maire d’une ville, un homme qui lave le linge… Sur les murs du musée de la femme de Dakar, les stéréotypes sont mis en image, pour mieux être déconstruits.



Parmi les neufs photographes, Sira Konte Sene, 25 ans, est photographe mais aussi technicienne et étalonneuse vidéo. Elle a choisi de photographier Bina, une femme menuisière: « C’est pour tous ces gens qui pensent que, être femme et évoluer dans un métier physique est impossible. On voit que cela les empêche de développer leurs compétences ».