Cinq choses à savoir sur l’opposant sénégalais Ousmane Sonko - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Cinq choses à savoir sur l’opposant sénégalais Ousmane Sonko Publié le lundi 13 mars 2023 | bbc.com/afrique

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko, leader de Pastef

Tweet

Ousmane Sonko, inspecteur des impôts et domaines a connu en quelques années une ascension politique fulgurante. De fonctionnaire radié, il devient député à l’Assemblée nationale, puis maire de la ville de Ziguinchor. Après être arrivé troisième lors de la présidentielle de 2019, l’un des plus farouches opposant au président Macky Sall veut briguer à nouveau le suffrage des Sénégalais lors de la prochaine présidentielle prévue le 24 février 2024.



Pourquoi Ousmane Sonko a-t-il été radié de la fonction publique ?



Il y a de cela 10 ans, il était encore inconnu du grand public.



C’est sa radiation de la fonction publique qui l’a révélé. C’était le 29 Aout 2016. << Monsieur Ousmane Sonko. Inspecteur des Impôts et des Domaines principal de 2° classe 2° échelon, matricule de solde n°604.122/1, est révoqué sans suspension des droits à pension pour manquement à l'obligation de discrétion professionnelle prévue à l'article 14 de la loi n°61-33 du 15 juin 1961.>> indique le décret de révocation signé du président Macky Sall.



Cette sanction pour manquement au devoir de réserve fait suite à une série de déclarations faites par l’inspecteur des impôts et domaines quelques mois plus tôt.