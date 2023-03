Sport : le Niger accueille le 12è Tournoi de Lutte Africaine de la CEDEAO (TOLAC) du 17 au 19 Mars 2023 - adakar.com

Publié le samedi 11 mars 2023

© Autre presse par DR

Sport : le Niger accueille le 12è Tournoi de Lutte Africaine de la CEDEAO (TOLAC) du 17 au 19 Mars 2023

70 lutteurs en provenance de 14 pays de la CEDEAO sur les 15 États membres s'affronteront du 17 au 19 mars 2023 à Niamey, au Niger.



Trois jours avant l'ouverture du tournoi, les officiels techniques et les arbitres participeront à une formation de recyclage, et des réunions spéciales seront organisées pour les responsables techniques et les fédérations afin de les familiariser avec les règles, les règlements et les nouvelles tendances liées aux modalités de déroulement du tournoi.



Notons que, ce tournoi de lutte traditionnelle est le fruit d'une collaboration tripartite entre le Centre de Développement de la Jeunesse et du Sport (CDJS), la Fédération Nigérienne de Lutte (FENILUTTE), et le Ministère de la Jeunesse et du Sport.



Adopté comme sport communautaire en 1986 par le conseil des ministres de la CEDEAO, le TOLAC se veut être une plateforme d'intégration et développement régionaux par le sport, de promotion des valeurs africaines et le développement de sports régionaux authentiques.