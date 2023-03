Finale CAN U20 : Lionceaux et les Scorpions se mesurent pour une première victoire - adakar.com

Finale CAN U20 : Lionceaux et les Scorpions se mesurent pour une première victoire Publié le samedi 11 mars 2023

© aDakar.com par BL

CAN U20: les Lionceaux se qualifient en finale en battant la Tunisie 3-0

Les Lionceaux du Sénégal se sont qualifiés en finale de la CAN U20 en battant la Tunisie 3-0.

L'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des nations de ''moins de 20 ans'', Sénégal/Gambie (samedi à 17h GMT), est un derby ouest-africain entre deux équipes au parcours impressionnant dans la compétition et aux ambitions de soulever leur premier trophée de la catégorie.



Les Lionceaux et les Scorpions qui s’affrontent au stade international du Caire se sont faits distingués à l’occasion de cette 22-ème édition de la CAN, en offrant de belles performances aux supporters. Les deux équipes s’étaient rencontrées, en septembre dernier, lors des éliminatoires de la CAN U20 en Mauritanie, la Gambie avait perdu (0-1) sur un but de Samba Diallo.



Deux équipes au parcours similaires



Au-delà des ambitions de remporter un match derby ouest africain, les deux meilleures équipes de cette édition 2023, aux parcours similaires, seront aux prises pour un enjeu plus fort, celui de décrocher un premier titre continental.



Le Sénégal, finaliste malheureux à trois éditions de la CAN (2015, 2017 et 2019), a survolé ses matchs de la poule A, du pays hôte, l’Egypte en terminant premier avec trois victoires. Ils ont battu le Nigeria (1-0), le Mozambique (3-0) et l’Egypte (4-0). En quarts de finale et en demi-finales, l’équipe nationale du Sénégal a sorti, respectivement, le Bénin (1-0) et la Tunisie (3-0).



La Gambie qui était logée dans la poule C compte également cinq victoires, en autant de match. Les Scorpions, impressionnants durant cette CAN, sont venus à bout de la Tunisie (1-0), de la Zambie (2-0)e t du Benin (1-0) en phase de poules, du Soudan du Sud (5-0) en quart de finale et du Nigeria (1-0) en demi-finale.



Des attaques prolifiques



Porté par une solide défense et un prolifique milieu de terrain, Pape Demba Diop (5 buts, dont un triplé) et Lamine Camara (2 buts), le Sénégal a marqué 12 buts sans en prendre. En plus de ses buteurs, l’entraîneur du Sénégal pourra compter sur son capitaine Samba Diallo, Pape Amadou Diallo (2 buts), Souleymane Faye et Mamadou Lamine Camara pour affronter une équipe gambienne tout aussi performante.



Les Gambiens ont inscrit 10 buts et tout comme les Lionceaux n’en ont encaissé aucun. Face aux Lionceaux, les Scorpions pourront s’appuyer sur Adama Bojang (4 buts, dont un triplé) et Alagie Saine (2 buts) pour tirer leur épingle du jeu.



Les hommes d’Aboulie Bojang vont jouer leur première finale de CAN. Ils sont médaillés de bronze en 2007 et 2021. Ils participent cette année à leur deuxième Coupe du monde en Indonésie du 20 mai au 11 juin, après celle de 2007 au cours duquel, il se sont parvenus à se hisser jusqu’en huitièmes de finale.



Le titre du meilleur buteur en jeu



Le milieu de terrain sénégalais Pape Demba Diop, meilleur actuel buteur de la CAN avec cinq réalisations, soit une unité de plus que le Gambien Adama Bojan, auteur de quatre buts, vont se disputer le titre de meilleur goleador.