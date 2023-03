CAN U20 : Le Sénégal s’est préparé pour remporter la finale (entraîneur) - adakar.com

CAN U20 : Le Sénégal s'est préparé pour remporter la finale (entraîneur) Publié le samedi 11 mars 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

CAN U20: les Lionceaux se qualifient en finale en battant la Tunisie 3-0

Les Lionceaux du Sénégal se sont qualifiés en finale de la CAN U20 en battant la Tunisie 3-0.

L’équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans s’est préparée pour jouer et remporter la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qu’elle disputera, samedi, contre la Gambie, a soutenu, vendredi, son entraineur Malick Daf.



‘’Nous nous sommes préparés pour venir jouer et gagner. Nous connaissons la Gambie, nous nous sommes rencontrés deux fois, mais c’est derrière nous. Nous sommes sur une autre compétition, ils ont de très bons joueurs. Mais la clé pour gagner ce match va sortir le jour de la finale’’, a-t-il dit.



S’exprimant en conférence de presse d’avant match, il a souligné que le Sénégal n’a qu’une seule option, celle de gagner. ‘’Et nous ferons tout pour gagner ce match sans aucune pression à notre niveau’’, a-t-il déclaré. La CAN se déroule en Egypte.



‘’(…) Ce n’est pas parce que l’équipe A a gagné que nous devons gagner. L’esprit de gagne, c’est dans le sang. Nous voulons gagner quel que soit alpha. Nous voulons que le Sénégal continue de gagner. Mais nous sous sommes préparés à venir gagner’’, a-t-il ajouté.



Il a souligné que dans son parcours ‘’l’équipe évolue bien et marque des buts’’.



‘’Nous sommes solides défensivement et nous allons continuer sur cette lancée pour offrir un premier trophée aux U20. Arriver en finale, c’est quelque chose de déjà bien, maintenant il faut la jouer pour la gagner’’, a-t-il soutenu.



Les joueurs ‘’sont concentrés’’, selon Daf, qui a sollicité ‘’le soutien du peuple sénégalais pour finir le travail’’.



‘’Ce sera une finale entre deux pays frères, mais aussi entre deux bonnes équipes qui ont réalisé un parcours presque similaire. Durant cette compétition, la Gambie a marqué des buts sans en encaisser. Le Sénégal a fait de même’’’, a t-il relevé.



La finale de samedi, a-t-il expliqué, s’annonce tactique et technique. ‘’Nous ferons de notre possible malgré la force et la grandeur de cette équipe gambienne, de gagner et de rester sur notre objectif départ’’, a promis Daf.



‘’Nous allons tout faire pour gagner ce match. Ce sera une rencontre difficile. Nous avons joué contre eux durant le tournoi de l’UFOA et cela a été très difficile. Et samedi, nous nous sommes préparés à ce genre de match’’, a déclaré le milieu de terrain Lamine Camara.



La Gambie a une ‘’bonne défense’’ comme le Sénégal, selon le nouveau pensionnaire de Metz (ligue 1 française), assurant que ses coéquipiers feront tout pour ‘’marquer et gagner’’ ce match.



‘’Nous sommes là pour gagner ce trophée et nous sommes préparés à le faire. Le fait que le Sénégal ait gagné la CAN sénior, le Beach soccer et le CHAN est une pression positive pour nous’’, a-t-il indiqué.



Le Sénégal affronte, samedi, à 17 h GMT, la Gambie en finale de la CAN U20.