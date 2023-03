Sénégal vs Gambie : Chaines TV, horaire, tout ce que vous devez savoir sur la finale U20 en direct ! - adakar.com

Sénégal vs Gambie : Chaines TV, horaire, tout ce que vous devez savoir sur la finale U20 en direct ! Publié le samedi 11 mars 2023

L’équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans est fin prête pour disputer et remporter la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Ce match sera l’occasion pour les joueurs de démontrer leur talent et leur détermination à remporter le titre.



Heure du match, chaines TV, et arbitrage, tout ce que vous vous devez savoir sur cette finale entre le Sénégal et la Gambie.



Nom de la compétition :



TotalEnergies CAN U20 en Égypte fait référence à la Coupe d’Afrique des Nations U20 c’est une compétition qui réunit les meilleures équipes nationales de football des moins de 20 ans d’Afrique.



Diffusion du match :



Les supporters sénégalais peuvent suivre ce match en direct sur la chaîne RTS1. Pour les habitants en France, ils peuvent le suivre sur BeIn Sport 5. Senego propose également une diffusion en direct avec les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en temps réel.



L’arbitre central :



Le derby entre le Sénégal et la Gambie sera dirigé par l’arbitre central égyptien Mahmoud Nagy Ahmed Nagy Mosa. Il sera assisté par un autre égyptien, Mohamed Abouzid, ainsi que Joel Wonka (Liberia) et le 4ème arbitre, Jalal (Maroc).



La VAR :



L’Egyptien Mahmoud Ashor sera en charge de la VAR lors de ce match qui aura lieu au stade international du Caire.



La date et l’heure du Match :



Le Sénégal affronte la Gambie en finale de la CAN U20 ce samedi 11 mars à 17 h GMT (18 h Paris)