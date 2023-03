Réunion du bureau de l’ABCA: l’allocution du président de l’Association des Banques Centrales Africaines (ABCA) - adakar.com

Réunion du bureau de l'ABCA: l'allocution du président de l'Association des Banques Centrales Africaines (ABCA)
Publié le vendredi 10 mars 2023

© aDakar.com par MC

Ouverture de la réunion du bureau de l`Association des Banques Centrales Africaines (ABCA)

Dakar, le 9 mars 2023 - La réunion ordinaire du bureau de l'Association des Banques Centrales Africaines (ABCA) s'est ouverte, ce jeudi 9 mars 2023, au siège de la BCEAO, à Dakar.

Dr Denny Kalyalya, Vice-président de l’ABCA et Gouverneur, Banque de Zambie (BoZ)

Dr Djoulassi Kokou Oloufade, Secrétaire exécutif de l’ABCA

Djamel Ghrib, Directeur, Commission de l’Union africaine (CUA) (travaille en mode virtuel avec nous)

Honorables Gouverneurs, Distingués Délégués, Mesdames et messieurs



Bonjour.

Je suis heureux de vous accueillir tous dans la belle ville de Dakar (le pays des Lions de la Teranga – les champions de l’Afrique) pour la réunion du Bureau. C’est un grand honneur pour moi de présider cette réunion très importante et de prononcer le discours d’ouverture. Nous exprimons notre sincère gratitude et nos remerciements au Secrétariat de l’ABCA et aux États membres pour le



dévouement et le soutien apportés à la réussite de cet événement. Mes remerciements et mon appréciation vont tout particulièrement à mon frère aîné Jean Claude Kassi Bru, l’Honorable Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), pour avoir accueilli cette réunion et pour la chaleureuse hospitalité offerte à tous les délégués dans la « maison du riz Diolof » affectueusement appelée « Ndakarou Ndiaye ».

Honorables Gouverneurs,





Cette réunion se tient à un moment où les incertitudes mondiales continuent d’avoir un impact sur les économies de notre région. L’activité économique au niveau mondial connaît un ralentissement record face à la hausse de l’inflation, aux conditions financières tendues, aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et aux effets persistants de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, la politique monétaire devrait rester largement restrictive afin de rétablir la stabilité des prix, soutenue par des réformes structurelles efficaces visant à assouplir les conditions de l’offre.



Selon les dernières indications, l’économie mondiale a enregistré une croissance de 3,2 % en 2022, contre 6,0 % en 2021, ce qui représente la croissance la plus faible depuis 2001, seulement supérieure au taux enregistré pendant les crises financières mondiales de 2007/2008. La croissance du PIB réel devrait encore ralentir pour atteindre 2,7 % en 2023.



Chers Collègues Gouverneurs, notre continent a enregistré des progrès mitigés dans le domaine de la convergence macroéconomique, au cours des dernières années Nous continuons de lutter contre les effets persistants de la pandémie et les tensions géopolitiques qui entravent nos progrès. Par conséquent, les progrès réalisés ces dernières années dans les domaines de la croissance, de



l’assainissement budgétaire, de la viabilité de la dette et de la maîtrise des pressions inflationnistes ont été largement annulés.

Ces derniers temps, la plupart des économies de notre région ont essayé de trouver le juste équilibre entre le soutien au processus de redressement et la maîtrise de l’inflation, ce qui a poussé les banques centrales à se montrer agressives dans leur tentative de stabilisation des prix. À cet égard, nous comptons sur la collaboration et le soutien continus des autorités fiscales de nos pays respectifs en vue d’un processus de redressement soutenu.

Mesdames et Messieurs,



En conduisant le continent vers une union monétaire et une monnaie unique, l’ABCA a fait montre de son engagement à promouvoir la coopération économique et le commerce au sein des États membres. Cet objectif sera atteint grâce à la coopération et aux réformes dans les domaines des innovations monétaires, bancaires et financières, afin d’améliorer l’interopérabilité des systèmes financiers dans les États membres. Les banques centrales sont chargées de mener à bien cette mission, qui est une condition préalable à la convergence économique.

Comme vous le savez, le secteur financier est en constante évolution, les innovations technologiques facilitant les paiements numériques. Il est donc impératif que les systèmes de paiement soient interconnectés pour faciliter le règlement des transactions transfrontalières. Par ailleurs, l’inclusion financière est au premier plan des activités de l’ABCA et sera renforcée par l’intégration des Systèmes de Paiement africains. Il s’agit également d’un outil important pour la facilitation du commerce et la réduction des coûts de transaction, mais aussi d’un catalyseur pour atteindre les objectifs communs d’une communauté économique unifiée. Nous exhortons le Secrétariat à continuer à promouvoir l’agenda de la digitalisation et de l’inclusion financière en vue de garantir la réussite de ce projet.



Honorable Gouverneurs, Mesdames et Messieurs,



Permettez-moi de vous présenter brièvement l’économie gambienne et les mesures stratégiques que nous avons prises jusqu’à présent. L’économie gambienne devrait croître de 4,5 % en 2022 et de 6 % en 2023, contre des projections initiales de 5,6

% et 6,2 % respectivement. Toutefois, la croissance devrait se stabiliser autour de 5,0 % à moyen terme. Compte tenu de la flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, l’inflation devrait rester élevée en 2023, mais ralentir pour atteindre un taux à un seul chiffre, à moyen terme.



La Banque centrale de Gambie va encore resserrer l’orientation de sa politique monétaire, car les pressions inflationnistes devraient persister avant de se modérer progressivement vers la fin de 2023. Le resserrement de la politique monétaire est conçu pour soutenir la politique de taux de change de la Banque.



Afin de réduire le déficit budgétaire et de créer une marge de manœuvre fiscale, les autorités mettront en œuvre plusieurs mesures pour renforcer la mobilisation des recettes nationales. Parmi ces mesures, on compte l’amélioration du degré de répercussion des prix des carburants, le renforcement de la collecte d’autres recettes fiscales et non fiscales et la numérisation. Le développement de l’infrastructure sera essentiellement alimenté par des projets financés par l’étranger, tandis que les investissements financés par le pays continueront à soutenir les projets en cours.

Honorables Gouverneurs,



En ce qui concerne l’état d’avancement de la mise en œuvre du Programme de Coopération monétaire africaine (PCMA), le projet final de statuts et de structure de l’Institut monétaire africain a été présenté au Comité technique spécialisé (CTS)



de la Commission de l’Union africaine et est en attente de la réunion ministérielle. Je suis heureux de réaffirmer que les progrès réalisés dans la mise en œuvre du PCMA se poursuivent. Au cours des sept derniers mois, des progrès significatifs ont été enregistrés grâce à l’évaluation continue des progrès réalisés par les pays en vue d’atteindre les critères de convergence. Le Secrétariat de l’ABCA a réalisé des progrès dans la mise en œuvre de son programme de travail pour 2022/2023. Sur les 40 décisions énoncées qui nécessitent une action, environ 90 % des activités pour la période examinée ont été mises en œuvre. Bien qu’il s’agisse de réalisations louables, un travail important reste à faire, y compris, mais non exclusivement, la question de l’activation du mécanisme d’évaluation par les pairs, les activités de divers groupes de travail et taskforces, la nomination de représentants pour le suivi du Protocole d’accord multilatéral, l’affinement des critères de convergence et la ratification des Statuts de l’ABCA.



Honorables Gouverneurs,



C’est sur cette note que j’ai l’insigne honneur et le privilège de déclarer ouverte la réunion du Bureau de l’Association des Banques Centrales Africaines (ABCA) et de vous souhaiter des travaux fructueux.



Je vous remercie de votre aimable attention.