« Je suis un étudiant conquis par Macky Sall » : Mansour Sow, entre préjugés et réalités d'une conviction Publié le vendredi 10 mars 2023

L`Université Cheikh Anta Diop (UCAD)

Etudiant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Mansour Sow porte la voix du chef de l’Etat Macky Sall dans le temple du savoir. Devenu célèbre grâce à son engagement dans le parti APR, Mansour a postulé pour devenir le coordonnateur du Mouvement des Elèves et Etudiants Républicain (MEER).



Dans ce reportage de SeneNews.com, l’étudiant nous explique comment il allie les études et les combats politiques pour le compte de Macky Sall et la coalition Benno. Il s’est aussi prononcé sur le regard de ses camarades étudiants, mais aussi les critiques et les rumeurs des enveloppes distribuées par le parti au pouvoir.