Combat Sa Thiès vs Reug Reug : Une plainte déposée dans le bureau du Procureur

© Autre presse par DR

Vive polémique après le combat Sa Thiès-Reug-Reug

Le combat Sa Thiès vs Reug Reug continue de faire parler. Disputée dimanche dernier, cette affiche a été entachée de polémiques avec des sorties musclées d’un camp comme de l’autre.



Ciblé par l’un des camps, Père Mangoné de la SEN TV vient de faire une révélation de taille. Selon lui, il a été victime de menaces de mort. C’est pour cette raison qu’il a décidé de porter plainte contre deux proches de Reug Reug.



« Ils m’ont menacé de mort. J’ai déposé une plainte dans le bureau du Procureur de la République. Ce sont Khadim Ndiaye et El Hadji Kane. Ils m’ont menacé de mort. Ils sont venus ici avec leurs pirogues, ont jubilé et dit tout ce qu’ils voulaient », assure Père Mangoné.