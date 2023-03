Sénégal: l’ex-Premier ministre Hadjibou Soumaré sous contrôle judiciaire et inculpé - adakar.com

Sénégal: l'ex-Premier ministre Hadjibou Soumaré sous contrôle judiciaire et inculpé Publié le vendredi 10 mars 2023 | RFI

© aDakar.com par SB

Cheikh Hadjibou Soumaré officialise sa candidature

Dakar, le 22 juillet 2018 - L`ancien Premier ministre et ancien président de la Commission de l`UEMOA Cheikh Hadjibou Soumaré a officialisé sa candidature à la prochaine élection présidentielle de 2019. Tweet

Au Sénégal, Cheikh Hadjibou Soumaré a été placé sous contrôle judiciaire, et inculpé ce vendredi 10 mars pour « diffusion de fausses nouvelles et diffamation », selon son avocat. L’ancien Premier ministre avait été placé en garde à vue jeudi, suite à une lettre rendue publique adressée au président Macky Sall, dans laquelle il l’interrogeait notamment sur un éventuel « don » d’argent « à une personnalité politique française », évoquant la somme de 12 millions d’euros. Des allégations concernant Marine Le Pen, la responsable du Rassemblement National qui s’était rendue au Sénégal en janvier.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Cheikh Hadjibou Soumaré est sorti libre du palais de justice à la mi-journée. Sous contrôle judiciaire, il n’a pas le droit de parler du dossier et n’a fait aucun commentaire.