Présidentielle 2024 : la période de révision exceptionnelle des listes électorales sera ouverte du 6 avril au 6 mai 2023 (officiel) Publié le vendredi 10 mars 2023

© aDakar.com par PMD

Le président de la République a pris un décret portant révision exceptionnelle des listes électorales à un (1) an de l'élection présidentielle de 2024.



Selon le décret signé par le chef de l'État Macky Sall et le Premier ministre Amadou Bâ, la période de la révision exceptionnelle des listes électorales va se dérouler du 6 avril au 6 mai 2023.



"Il est institué une révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Cette révision se déroule du jeudi 06 avril au samedi 06 mai 2023 sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger pour le vote des sénégalais de l'extérieur. Pendant la période du 06 avril au 02 mai 2023, les électeurs peuvent solliciter auprès des commissions administratives mises en place à cet effet, les opérations d'inscription, de modification de l'inscription, de changement de statut et de radiation d'électeurs", indique l'article premier du décret.



Le ministre de l'Intérieur, en charge des élections, en relation avec le

Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur pour l'étranger, procédera à la définition de l'organisation des opérations et de la nature des commissions administratives.



La révision exceptionnelle des listes électorales en direction de la présidentielle du 25 février 2025 "trouve son fondement dans le Code électoral, notamment à son article L.37 alinéa 5, qui prévoit qu’avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle des listes électorales est décidée par décret", rappelle le rapport de présentation du décret.



La date de la prochaine élection présidentielle a été fixée au dimanche 25 février

2024, par décret n° 2023-339 du 16 février 2023.



Makhtar C.