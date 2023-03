Inondations: le Plan ORSEC a permis de sortir 443 sites des eaux en 2022 (ministre de l’Intérieur) - adakar.com

Inondations: le Plan ORSEC a permis de sortir 443 sites des eaux en 2022 (ministre de l'Intérieur) Publié le vendredi 10 mars 2023

© aDakar.com par BL

Réunion d`évaluation du Plan ORSEC

Dakar, le 10 mars 2023 - Le ministre de l`Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome a présidé, jeudi 9 mars 2023, une réunion d`évaluation du Plan ORSEC plus de 6 mois après son déclenchement après les inondations de la saison des pluies. Tweet

Après plusieurs mois de mise en œuvre, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome a présidé, au siège du ministère, à la Place Washington, une réunion d'évaluation du Plan Organisation des Secours (Orsec) déclenché, lors de l'hivernage 2022 après de fortes pluies qui se sont abattus sur Dakar.



En présence des différents services de l'État impliqués, de l'État-major en charge du déroulement du plan, le ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome a mentionné les bons résultats obtenus.



"Quatre cent quarante-trois (443) sites ont été libérés des eaux par la brigade nationale des sapeurs-pompiers, correspondant à l’évacuation de dix-huit millions cinq cent dix mille cent deux (18.510.102) m3 d’eau", au 31 décembre 2022 a révélé le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome.



Par ailleurs, les efforts des secours ont permis de sortir des eaux 2564 habitations et de rendre praticables 951 axes routiers.



Pour parvenir à ces résultats, les autorités avaient engagé d'énormes moyens, soit 445 moyens de pompage, un linéaire de 47.665 m de tuyaux souples et 20.295 tuyaux anacondas déployés sur le terrain.



Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique a pris l’arrêté 023213 du 5 août 2022 pour le déclenchement du Plan d’organisation des secours (Orsec) après de fortes précipitations enregistrées dans le pays. La mesure d'application du plan Orsec concernait toute l’étendue du territoire pour faire face à la situation des inondations.



Makhtar C.