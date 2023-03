Politique: la coalition de l’opposition “Yewwi Askan Wi“ annonce un grand rassemblement à Dakar le 14 mars et des manifestations dans tous les département le 15 mars 2023 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Politique: la coalition de l’opposition “Yewwi Askan Wi“ annonce un grand rassemblement à Dakar le 14 mars et des manifestations dans tous les département le 15 mars 2023 Publié le vendredi 10 mars 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko a réuni des milliers de militants lors d`un meeting à Keur Massar

Tweet

La coalition Yewwi Askan Wi annonce l’organisation d’un méga-meeting le mardi 14 mars 2023. L’annonce a été faite par la conférence des leaders de ladite coalition au cours d’une conférence de presse.



Pour parer à toute éventualité d’interdiction de son rassemblement par l’administration territoriale, la coalition Yewwi Askan Wi a annoncé avoir déposé des demandes d’autorisation dans deux lieux distincts. Ils ’agit du terrain “Acapes“ des Parcelles Assainies et du terrain de football sis à “Khar Yall“.



Outre cette manifestation que va abriter Dakar, les responsables de cette coalition de l’opposition ont également annoncé la tenue de manifestations dans tous les départements du Sénégal, le mercredi 15 mars 2023.



Pour les leaders de la coalition de l’opposition, ces manifestations annoncées vont lancer une vague de rassemblement de la coalition Yewwi Askan Wi à travers tout le Sénégal en direction de l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Présent à la Conférence de presse, le président du parti “Pastef“, Ousmane Sonko a réaffirmé que rien ne pourra empêcher cette fois à l’opposition de tenir ses rassemblements.



“Avec ou sans autorisation, il y aura bien des manifestations, le 15 mars, dans les 46 départements du pays", a déclaré Ousmane Sonko.



Ces rassemblements appelés par l’opposition vont se tenir à la veille du procès entre le ministre Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko, le jeudi 16 mars 2023, au Palais de justice de Dakar.



Makhtar C.