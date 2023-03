Darou Mousty : un guide religieux plaide pour la consolidation des acquis démocratiques au Sénégal - adakar.com

Darou Mousty : un guide religieux plaide pour la consolidation des acquis démocratiques au Sénégal Publié le vendredi 10 mars 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Sérigne Abo Mbacké Fallou Asta Dièye, chef religieux à Darou Mousty

Darou Mousty – Sérigne Abo Mbacké Fallou Asta Dièye, chef religieux à Darou Mousty, a plaidé pour la préservation et la consolidation des acquis démocratiques du Sénégal, rappelant que la mission des responsables religieux est d’œuvrer ''tout le temps pour la stabilité du pays parce que le Sénégal est un exemple de démocratie''.



Serigne Abo Mbacké Fallou Asta Dièye a ajouté que ‘’si le pays est stable, c’est en grande partie le rôle joué par les chefs religieux’’, soulignant que ces responsables ‘’méritent respect et beaucoup plus de considération’’.



‘’Nous n’avons que le Sénégal et nous œuvrons pour la paix. Tout ce qu’on peut faire pour que le pays devienne stable, on le fera. C’est ça notre mission de tous les jours. (…) Vous avez vu ce qui se passe dans certains pays de la sous-région avec des coups d’État… Jusqu’à présent le Sénégal est épargné de cette situation simplement parce qu’il y a une grande démocratie dans ce pays. Et cette démocratie-là, on doit la préserver et la consolider davantage’’, a-t-il déclaré dans un entretien exclusif avec l’APS.



L’entretien avec Serigne Abo Mbacké Fallou Asta Dièye a eu lieu en prélude au Magal de Darou Mousty, organisée mercredi, pour commémorer le retour d’exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. Il est revenu sur la relation entre celui-ci et son disciple et frère cadet, Mame Thierno Birahim Mbacké, affectueusement appelé Borom Darou.



Soutien politique du président Macky Sall à Darou Mousty - localité située à une vingtaine de kilomètres de Touba - Sérigne Abo Mbacké Fallou Asta Dièye salue ‘’le caractère républicain’’ de l’actuel chef de l’État.



‘’Le Sénégal a la chance d’avoir Macky Sall comme président qu’est un ambassadeur de la paix’’, a-t-il insisté, saluant ses grandes réalisations depuis qu’il est élu à la tête de ce pays. Le guide religieux a toutefois invité le président Macky Sall à ‘’accompagner davantage la jeunesse du Sénégal’’.



‘’ (…) Le président Macky Sall doit accompagner davantage la jeunesse surtout dans le domaine de l’emploi. L’État aussi doit déconcentrer certains services dans les zones les plus reculées du Sénégal, notamment dans les zones rurales. Ces populations méritent d’être accompagnées’’, a-t-il lancé.



