Procès en appel : Papa Massata Diack condamné à cinq ans de prison ferme Publié le vendredi 10 mars 2023

Pape Massata Diack, fils de l`ex président de l`Iaaf Lamie Diack

La cour d'appel de Paris a confirmé, jeudi, le jugement rendu en première instance en septembre 2020 et condamnant à cinq ans de prison ferme Papa Massata Diack, ancien consultant marketing de la Fédération internationale d'athlétisme, a annoncé le journal français l’Equipe.



La peine de cinq ans de prison qui lui a été infligée est conforme à celle qui avait été requise par le procureur. Le fils de l'ex-patron de l'athlétisme mondial, Lamine Diack, avait été reconnu coupable d’avoir organisé un système de corruption visant à couvrir des cas de dopage d'athlètes russes. La cour a toutefois réduit son amende, qui était d’un million d’euros, à cinq cent mille euros.



Le fils de l'ex-patron de l'athlétisme mondial Lamine Diack avait été aussi reconnu coupable de détournement de fonds à hauteur de 15 millions d’euros sur des contrats de parrainage, via un montage de sociétés écrans.



Un premier procès en appel s’était ouvert le 13 janvier dernier à Paris sans le principal prévenu. Six jours plus tard, le parquet avait requis la confirmation du jugement de première instance.



La cour a par ailleurs confirmé la peine d'amende de 100.000 euros contre Habib Cissé, l'ex-conseiller juridique de Lamine Diack. Condamné à un an ferme et deux avec sursis en première instance, Cissé a vu sa peine de trois ans être assortie de sursis .



Dans le même temps, les montants alloués à World Athletics, qui réclamait 10,5 millions d'euros au titre du préjudice moral, ont été réduits de moitié.



Le parquet général avait requis en janvier dernier la confirmation des condamnations de première instance contre les deux hommes.