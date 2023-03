Afrique : soutenue par la GIZ, une formation aux «technologies vertes» lancée à Dakar - adakar.com

Afrique : soutenue par la GIZ, une formation aux «technologies vertes» lancée à Dakar Publié le vendredi 10 mars 2023

© aDakar.com par DR

GreenYellow, la société spécialisée dans la production d`énergie solaire

Dans le cadre de son initiative « Make-IT in Africa », l’Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ) s’associe à l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (Iresen) du Maroc en vue d’outiller les jeunes d’Afrique francophone sur les solutions digitales susceptibles d’accélérer le développement durable sur le continent.

L’Afrique a besoin des technologies pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) d’ici à 2030. C’est l’idéal défendu par l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (Iresen). L’établissement basé à Rabat au Maroc formera pendant un an les porteurs de projets et les employés de start-up d’Afrique de l’Ouest, du Nord et centrale aux « technologies vertes ».

Le programme baptisé Hubs GoGreentech (Hugg) se déroulera à Dakar au Sénégal en partenariat avec l’Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ). Les apprenants seront formés à la conception et l’utilisation des solutions digitales notamment pour la gestion durable des déchets urbains, le développement de l’écoconstruction ainsi que l’efficacité énergétique.

« Cette initiative s’adresse aux incubateurs, accélérateurs et hubs d’innovation souhaitant développer une expertise et un réseau dans le secteur du numérique. Grâce à un bootcamp conçu sur mesure et à des activités de suivi, les hubs du Sénégal auront accès à des outils, des ressources, un guide de fonctionnement ainsi qu’un soutien pour développer leur stratégie en faveur de la transition écologique », explique Sarah Diouri, la directrice de la recherche et du développement (R&D) à l’Iresen.

Le numérique au service du développement durable

Pour Alex Gbetie, le coordonnateur de l’initiative « Make-IT in Africa » à la GIZ, il s’agira d’impulser l’innovation technologique dans les stratégies des jeunes entreprises africaines afin que leurs innovations soient « liées aux problématiques du climat et du gaz à effet de serre (GES) ». La première cohorte du Hugg sera composée d’une dizaine de plateformes notamment l’Agence de développement de Sèmè city basée à Cotonou au Bénin, le Burkina Business Incubator, le cabinet de conseil Hadina Rimtic en Mauritanie, le programme d’incubation l’ActivSpaces basé à Douala au Cameroun, ainsi que l’initiative togolaise Energy Generation (Togo).

L’innovation technologique est en pleine effervescence en Afrique subsaharienne. En République démocratique du Congo (RDC) par exemple, le projet « Ville lumière » est en gestation. L’initiative de l’organisation État de la diaspora africaine (SOAD) et l’organisation non gouvernementale (ONG) Action communautaire pour le développement socio-économique (ACDS), vise la transformation digitale de la localité de Muanda située dans la province du Kongo-Central. Cela permettra à terme l’amélioration de l’accès aux services de base (éducation, santé, etc.) d’au moins 100 000 personnes grâce au Cloud et à l’intelligence artificielle (IA).





Benoit-Ivan Wansi