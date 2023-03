« Giga meeting » de Yewwi Askan Wi, le mardi 14 mars à Dakar - adakar.com

« Giga meeting » de Yewwi Askan Wi, le mardi 14 mars à Dakar Publié le vendredi 10 mars 2023

Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi en campagne à Saint-Louis

La coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi (Yaw) vient d’annoncer un « giga meeting » à Dakar. Cette mobilisation pour dénoncer la « mal » gouvernance de Macky Sall est prévue le 14 mars prochain, a fait savoir Khalifa Sall.



L’ancien maire de Dakar a fait l’annonce en marge de la conférence presse des leaders de Yewwi Askan Wi. Il dénonce par ailleurs les nombreuses arrestations « arbitraires » dans les rangs de l’opposition.



