News Necrologie Article Necrologie Décès de me Ousmane Seye : un homme multidimensionnel s’en est allé Publié le vendredi 10 mars 2023 | Sud Quotidien

© Autre presse par DR

Ousmane Seye, coordonnateur de la coalition pour l`émergence-Taxaawu Sénégal, parti membre de la mouvance présidentielle

Me Ousmane Sèye est décédé hier, jeudi 9 mars, à Dakar des suites d’une maladie. Homme politique et avocat, inscrit au barreau de Dakar depuis 1985, Me Ousmane Seye s’est illustré de son vivant dans les affaires judiciaires les plus médiatisées du pays dont celle opposant le groupe « Sud Communication » et son défunt fondateur, Babacar Touré à la Compagnie sucrière sénégalaise (Css). Outre le groupe « Sud Communication », Me Ousmane Sèye a eu également à plaider d’autres affaires impliquant des personnalités publiques comme politiques.



Avocat de formation, inscrit au barreau de Dakar depuis 1985, Me Ousmane Seye est décédé hier, jeudi 9 mars, des suites d’une maladie. Président du Front Républicain (Fr), membre de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yaakaar depuis 2013, Me Ousmane Seye faisait partie des principaux défenseurs du régime en place. Décri par ses confrères comme un «avocat courageux et brillant», Me Ousmane Seye s’est illustré durant ses 38 années de pratique de la profession d’avocat dans des affaires judiciaires les plus médiatisées du pays. Parmi ceux-ci, nous pouvons l’affaire opposant le groupe « Sud Communication » et son défunt fondateur, Babacar Touré, à la Compagnie sucrière sénégalaise (Css). Outre le groupe « Sud Communication », Me Ousmane Seye a eu également à plaider pour d’autres hommes de notoriété publique dont Abdou Latif Coulibay, Madiambal Diagne, Yakham Mbaye mais aussi des hommes politiques.



Il s’agit entre autres de Talla Sylla, Amath Dansokho, Landing Savané. A ceux-là, il faut également ajouter des personnalités publiques dont le défunt Cheikh Béthio Thioune dans l’affaire « Médinatoul Salam », le défunt lead vocal du Ram Daan, Thione Seck, « affaire Penc-Mi » ou bien les « faux billets ». Cependant, Me Ousmane Seye qui sera inhumé aujourd’hui dans la cité religieuse de Touba laisse derrière lui d’autres affaires en instances dont les procès sont déjà ouverts. Il s’agit de l’affaire de viol impliquant l’ancien Directeur général du Centre des Oeuvres Universitaires de Dakar (COUD), Sitor Ndour, et celle de détournements de deniers publics, corruption d’agents publics, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite de l’ex-Premier ministre guinéen, Ibrahima Kassory Fofana. « Je suis peiné d’apprendre ce jour le décès de Me Ousmane Sèye, avocat et chef de parti politique. Je rends hommage à un avocat émérite et à une personnalité publique engagée et serviable. À sa famille, au barreau et à toute la classe politique, je présente mes condoléances émues » a réagi le président de la République dans un message sur tweeter. Le groupe Sud communication présente ses sincères condoléances à la famille du défunt !



NANDO CABRAL GOMIS

