Football : Sadio Mané remporte le prix du meilleur joueur sénégalais évoluant à l’extérieur pour la 7è fois - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football : Sadio Mané remporte le prix du meilleur joueur sénégalais évoluant à l’extérieur pour la 7è fois Publié le vendredi 10 mars 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par Dr

Football : Sadio Mané remporte le prix du meilleur joueur sénégalais évoluant à l’extérieur pour la 7è fois

Tweet

L'attaquant sénégalais, Sadio Mané, a ajouté une nouvelle récompense à son palmarès. En effet, le vainqueur de la CAN 2022 a été honoré du trophée Jules François Bocandé, qui récompense le meilleur joueur sénégalais évoluant à l’extérieur. Le prix lui a été remis par le président de l'ANPS, Abdoulaye Thiam, le jeudi 9 mars 2023 à Munich.



Ce n'est pas la première fois que Sadio Mané remporte cette distinction, puisqu'il l'a déjà reçue à six reprises par le passé. Notamment en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.



Le capitaine des lions de la Téranga a tenu à remercier l'ANPS ainsi que tous ses coéquipiers, tant en sélection qu'en club, pour leur soutien et leur contribution à son succès.



L.L