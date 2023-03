Ministère jeunesse et Agetip : Le Recrutement de mille jeunes acté - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Ministère jeunesse et Agetip : Le Recrutement de mille jeunes acté Publié le jeudi 9 mars 2023 | Senego

© aDakar.com par DR

Speak Up Africa: les jeunes s’expriment sur l’autonomie corporelle et les droits en matière de santé de la reproduction sexuelle

Dakar 30 Juin-Forum Génération Égalité : Speak Up Africa à travers Paroles aux jeunes a organisé ce 30 Juin au Musée de la femme Henriette Bathily un panel autour du thème: ’’Autonomie corporelle et Droits en matière de santé de la reproduction sexuelle’’ réunissant des acteurs clés engagés pour l’amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes filles. Tweet

Le ministre de la Jeunesse et de l’Emploi, et le Directeur Général de l’AGETIP, ont procédé jeudi 9 mars, à la signature d’une convention de partenariat portant sur le recrutement de 1000 jeunes.



Selon El Hadji Malick Gueye, cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes.



Dans cette dynamique, le Dg de l’Agetip qui lutte contre le chômage des jeunes et la pauvreté, a expérimenté l’utilisation de l’approche Haute intensité de main d’œuvre (Himo). Il s’agira de valoriser des compétences acquises à travers le tryptyque : enrôlement, formation, recrutement.



Ainsi, cette jonction ministère de la Jeunesse-Agetip permettra d’enrôler mille jeunes, de toucher 1000 familles et d’impacter 10 000 personnes.



Le problème d’emploi est une préoccupation persistante, mais au Sénégal, des voies et moyens sont mises en œuvre à travers le Plan Sénégal émergent, avec comme déclinaison, le Programme xeyu ndaw ni, a tenu à faire savoir le ministre de la Jeunesse.



Et, Pape Malick Ndour de souligner que des solutions (enrôlement, formation, recrutement) ont été trouvées en faveur des jeunes sans diplôme et sans formation. C’est la raison de la jonction Agetip-ministre de la Jeunesse pour l’insertion des jeunes dans divers métiers.