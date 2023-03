Ousmane Sonko a-t-il oublié de publier un message pour les femmes ce 8 mars 2023 - adakar.com

La Journée internationale des droits de la femme a été célébrée hier mercredi dans le monde entier. Cette journée du 8 mars vise à sensibiliser à l’existence des inégalités entre les hommes et les femmes et à être saluée par les personnes qui défendent les droits des femmes dans leur pays.



Au Sénégal, le président de la République a réagi à cette occasion, ce qui est tout à fait normal. Toutefois, l’absence de réaction d’Ousmane Sonko, l’opposant le plus médiatique du pays, a retenu notre attention.



Ce dernier a l’habitude de publier un message en faveur des droits des femmes pour les encourager, les soutenir et même faire des propositions sur sa politique en la matière en cas d’élection à la présidence de la République.



C’est pourquoi nous nous interrogeons sur la réaction ou l’absence de réaction d’Ousmane Sonko à cette occasion. Nous avons parcouru son compte Twitter et sa page Facebook, où il publie systématiquement tous les messages s’adressant au Sénégal et au monde entier, mais pour le moment, nous n’avons rien trouvé. Peut-être que nous avons raté quelque chose.



Message du 8 mars 2022:



Pour rappel, les trois dernières années, Ousmane Sonko a réagi à chaque 8 mars, que ce soit avec des propositions ou des anecdotes. Par exemple, dans l’article que nous avons publié le 8 mars 2022, il a révélé une histoire particulière liée à cette journée. En effet, son fils est né le 8 mars, ce qui lui donne une « histoire singulière avec la journée du 8 mars ».