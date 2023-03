Décès de l’avocat Ousmane Sèye : le message de condoléances du président Macky Sall - adakar.com

Me Ousmane Sèye, avocat de Cheikh Béthio

Le président de la République, Macky Sall, a traduit, ce jeudi 09 mars 2023, sa profonde émotion suite au décès de Me Ousmane Sèye survenu ce même jour.





“Je suis peiné d’apprendre ce jour le décès de Me Ousmane Sèye, Avocat et chef de parti politique. Je rends hommage à un avocat émérite et à une personnalité publique engagée, courtoise et serviable. À sa famille, au barreau et à toute la classe politique, je présente mes condoléances émues.”, a déclaré le Chef de l’Etat.





Foudroyé par un malaise, selon les écho de “Dakaractu”, le quatrième Vice-président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et responsable politique de Benno Bokk Yakaar (BBY), s’en est allé.





