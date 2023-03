Ouverture, ce jeudi, de la réunion de l’Association des Banques Centrales Africaines (ABCA) au siège de la BCEAO, à Dakar - adakar.com

Ouverture, ce jeudi, de la réunion de l'Association des Banques Centrales Africaines (ABCA) au siège de la BCEAO, à Dakar Publié le jeudi 9 mars 2023

Ouverture de la réunion du bureau de l`Association des Banques Centrales Africaines (ABCA)

Dakar, le 9 mars 2023 - La réunion ordinaire du bureau de l`Association des Banques Centrales Africaines (ABCA) s`est ouverte, ce jeudi 9 mars 2023, au siège de la BCEAO, à Dakar.

La réunion ordinaire de l'Association des Banques Centrales Africaines (ABCA) s'est ouverte, ce jeudi 9 mars 2023, à Dakar, au siège de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) en présence des gouverneurs des institutions émettrices africaines.



L'ouverture de la réunion de l'Association des Banques Centrales Africaines (ABCA) a été présidée par le Gouverneur de la Banque Centrale de Gambie, Buah Saidy, président en exercice de ladite association.



"Cette réunion se tient à un moment où les incertitudes mondiales continuent d’avoir un impact sur les économies de notre région. L’activité économique au niveau mondial connaît un ralentissement record face à la hausse de l’inflation, aux conditions financières tendues, aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et aux effets persistants de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, la politique monétaire devrait rester largement restrictive afin de rétablir la stabilité des prix, soutenue par des réformes structurelles efficaces visant à assouplir les conditions de l’offre", a constaté le président de l'ABCA, Buah Saidy, dans son discours d'ouverture.



Le gouverneur de la Banque Centrale de la Gambie a par ailleurs fait observer

que "l’économie mondiale a enregistré une croissance de 3,2 % en 2022, contre 6,0 % en 2021 ce qui représente la croissance la plus faible depuis 2001 le niveau d'inflation qui continue de rester élever. À cela, il a ajouté la perturbation de la chaîne d'approvisionnement, conséquence de la pandémie de Covid-19."



Forte de 41 membres, l’ABCA vise, entre autres, le développement de la coopération entre les Banques centrales africaines dans les domaines monétaire, bancaire et financier.



"Notre continent a enregistré des progrès mitigés dans le domaine de la convergence macroéconomique, au cours des dernières années. Nous continuons de lutter contre les effets persistants de la pandémie et les tensions géopolitiques qui entravent nos progrès. Par conséquent, les progrès réalisés ces dernières années dans les domaines de la croissance, de l’assainissement budgétaire, de la viabilité de la dette et de la maîtrise des pressions inflationnistes ont été largement annulés. Ces derniers temps, la plupart des économies de notre région ont essayé de trouver le juste équilibre entre le soutien au processus de redressement et la maîtrise de l’inflation, ce qui a poussé les banques centrales à se montrer agressives dans leur tentative de stabilisation des prix", a poursuivi le gouverneur Buah Saidy.



Cette réunion du bureau de l'ABCA a été précédée d'une réunion préparatoire du Comité technique de l'association, tenue du 6 au 8 mars 2023.



La création de l’Association des Banques Centrales Africaines (ABCA) a été une décision des chefs d’État et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), le 25 mai 1963, à Addis-Abeba.



L’Association des Banques Centrales Africaines (ABCA) a aussi pour ambition, à l’issue d’un processus chronologique bien défini de convergence, l’avènement d’une monnaie unique et d’une Banque Centrale commune en Afrique.





