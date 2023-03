Transport : le gouvernement entame la relance du trafic ferroviaire au plan national - adakar.com

Transport : le gouvernement entame la relance du trafic ferroviaire au plan national

Le département chargé des Transports et des Infrastructures a réuni toutes les conditions pour que le train siffle à nouveau au Mali.







Ce jeudi 09 mars 2023, à bord de la locomotive CC 2207, DEMBÉLÉ Madina Sissoko, Ministre des Transports et des Infrastructures, et sa délégation, feront le trajet Bamako-Kayes. L’objectif de ce déplacement étant d’informer et de sensibiliser les populations et autorités locales sur la relance imminente du trafic ferroviaire, il est prévu une escale dans toutes les gares le long de la voie ferrée.







Notons que, l’arrêt des activités liées au trafic ferroviaire, constaté depuis mai 2018, a réduit les revenus des usagers et riverains des rails, impacté la mobilité des populations et ébranlé l’économie tant dans la région de Kayes qu’à l’échelle nationale. Le chemin de fer est en effet vital pour les régions traversées et essentiel pour le Mali tout entier. Il joue un rôle important dans le cadre de l’interdépendance des modes de transport. D'où l'engagement du gouvernement qui a fait de la relance du secteur une priorité au niveau du ministère des Transports.







