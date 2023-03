Le Salon de l’énergie et du pétrole en quête de solutions endogènes pour l’Afrique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Le Salon de l’énergie et du pétrole en quête de solutions endogènes pour l’Afrique Publié le jeudi 9 mars 2023 | aa.com.tr

© Autre presse par DR

Reprise économique en Afrique : Le Fmi coupe le pétrole

Tweet

La 20ème édition du Salon international de l’énergie et du pétrole en Afrique (Siepa) a démarré mardi à Dakar sous la présidence de la ministre sénégalaise du Pétrole et des énergies, Aïssatou Sophie Gladima.



La rencontre de deux jours, organisée par l’Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique (Asdea) et l'Association pour le développement de l'énergie en Afrique (Adea), ambitionne selon Gladima de trouver des réponses concrètes aux défis auxquels fait face le continent en matière énergétique.



"En organisant ce salon, l’Asdea et l’Adea fixent un jalon important dans la recherche de solutions endogènes aux problèmes énergétiques de notre continent pour faire face aux trois principaux défis”, a insisté la ministre de l’Energie et du pétrole.



“ Accès de toutes les populations aux énergies modernes et peu chères, fourniture régulière et compétitive de l’énergie aux entreprises et transition vers des énergies propres”, a-t-elle listé comme principaux défis.



“Un Africain consomme en moyenne un vingtième de ce que consomme un Européen et un trentième de ce que consomme un Américain en énergie. Moins de la moitié de la population d’Afrique subsaharienne a accès à l’électricité ; taux ramené à moins de 20% pour les populations rurales”, a noté Sophie Gladima pour mettre en exergue le retard accusé par le continent africain qui, pourtant, recèle d’immenses potentialités énergétiques.