Organisation de la Ziarra générale de Tivaouane : les assurances du ministre de l’Intérieur au Comité d’organisation - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Organisation de la Ziarra générale de Tivaouane : les assurances du ministre de l’Intérieur au Comité d’organisation Publié le mercredi 8 mars 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Réunion préparatoire de la Ziarra annuelle de Tivaouane

Dakar, le 8 mars 2023 - Le ministre de l`Intérieur présidé la réunion préparatoire de la Ziarra générale de Tivaouane. Tweet

En prélude à la Ziarra générale annuelle de Tivaouane prévue, le dimanche 12 mars 2023, une réunion de coordination a été tenue, mardi.



La rencontre de coordination de la Ziarra annuelle s'est tenue au ministère de l'Intérieur en présence du ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome.



La cité religieuse de Tivaouane était représentée par une forte délégation conduite par Serigne Moustapha Sy Al Amine, Serigne Habib Sy et Serigne Mansour Sy Djamil.



A l'occasion, le ministre de l'Intérieur a rappelé l'importance du thème de cette édition de la Ziarra axée sur la préservation de la paix. Antoine Félix Diome à ainsi assuré que l'Etat mettra tout en œuvre pour garantir la paix civile au Sénégal. "Rien ne peut se construire dans le pays sans qu'au préalable la paix civile ne soit assurée", a soutenu le ministre de l'Intérieur.



La réunion préparatoire a ainsi enregistré la participation de l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat qui se sont engagés, devant le ministre de l'Intérieur, à tout mettre en œuvre pour une réussite de l'événement religieux.



Cette édition de la Ziarra générale de Tivaouane sera la 93e. Avant la réunion de préparation, le gouverneur de la région de Thiès avait tenu, le 21 février dernier, un Conseil régional de développement (Crd) pour coordonner l'organisation de la manifestation religieuse.



Pour rappel, la Ziarra générale qui est un des évènements phares de la hadara d’El hadj Malick Sy, a été initiée par Serigne Babacar Sy. Elle permet également de perpétue le renouvellement du pacte entre la famille de Maodo et les disciples.



Makhtar C.