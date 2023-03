Diffusion de fausses nouvelles: le juge d’instruction corse le dossier et place le journaliste Pape Ndiaye sous mandat de dépôt - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Diffusion de fausses nouvelles: le juge d’instruction corse le dossier et place le journaliste Pape Ndiaye sous mandat de dépôt Publié le mercredi 8 mars 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Diffusion de fausses nouvelles: le juge d`instruction corse le dossier et place le journaliste Pape Ndiaye sous mandat de dépôt

Tweet

Le juge d'instruction du 2e Cabinet a inculpé et placé sous mandat de dépôt le journaliste du groupe de presse Walfadjri, Pape Ndiaye, mardi 7 mars 2023 dans la soirée après plusieurs retours de parquet.



Le journaliste a été convoqué, vendredi 3 mars 2023 à la Sûreté urbaine du Commissariat Central de Dakar après des propos tenus dans l'émission matinale de la télévision relativement à l'ordonnance de renvoi d'Ousmane Sonko devant la chambre criminelle dans le dossier de viol l'opposant à la plaignante Adji Sarr.



Pape est poursuivi pour six (6) chefs d'accusations que l'un de ses avocats, Me Moussa Sarr, a annoncé. Les incriminations sont: provocation d'un attroupement ; outrage à magistrat ; intimidation et représailles contre membre de la justice ; discours portant du discrédit sur un acte juridictionnel ; diffusion de fausses nouvelles et mise en danger de la vie d'autrui.



À la suite du placement sous mandat de dépôt, la Coordination des associations de presse (CAP) avait, dans un communiqué, annoncé suivre de près le dossier du journaliste. Quelques jours plus tard, il a été annoncé que le journaliste a fait amende honorable devant les enquêteurs. Apparemment le procureur et le juge d'intruction n'ont pas tenu compte des regrets du journalistes.



Un des avocats du mis en cause, Me Khoureyssi Bâ, s'est interrogé sur la lourdeur des charges portées contre le journaliste par la justice.



"Diffusion de fausses nouvelles,outrage, intimidation et représailles, provocation à attroupement, discrédit jeté sur un acte juridictionnel, mise en danger de la vie d’autrui. Tout ça contre un homme seul et un seul homme !", a souligné Me Khoureyssi Bâ.



Un nouveau communiqué de la Coordination des associations de presse sur la question est attendu dans les prochaines heures.



Makhtar C.