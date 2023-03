Blocage du projet d’écoles coraniques à Dakar-Plateau: La FNAECS accable le ministre Alioune Ndoye - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Blocage du projet d’écoles coraniques à Dakar-Plateau: La FNAECS accable le ministre Alioune Ndoye Publié le mercredi 8 mars 2023 | Rewmi

© Autre presse par DR

Alioune Ndoye,le maire de Dakar Plateau .

Tweet

Le ministre-maire Alioune Ndoye est pointé d’un doigt accusateur dans ce qu’il est convenu d’appeler le « blocage » de la construction d’un immeuble destiné à la communauté des Daara du Sénégal. La Fédération nationale des associations d’écoles coraniques a tenté hier de tenir un sit-in sur le site de l’ancienne école Amadou Assane Ndoye, sise à Dakar-Plateau où est prévue l’érection du bâtiment. Très remontés contre le ministre, les membres de la FNAECS l’invitent à revenir à de meilleurs sentiments.



La FNAECS accuse le ministre Alioune Ndoye de vouloir saboter ce projet du chef de l’État, sans aucune base légale. Pour voir enfin le démarrage des travaux, les membres de la Fédération des associations d’écoles coraniques ont décidé hier de tenir un sit-in, lors duquel était prévue une séance de récital de Coran pour le succès du projet. Mais à leur grande surprise, l’accès au lieu leur a été interdit par des éléments de la mairie de Dakar-Plateau.



Malgré leur insistance, ces gros bras leur ont opposé un refus catégorique sous prétexte d’avoir reçu des ordres du maire de ne laisser personne entrer. «On a entendu dire sur les réseaux sociaux que le maire Alioune Ndoye a déclaré qu’il y a un blocage sur la réalisation du projet, car il y a une partie qui appartient à l’Etat et une autre qui appartient à la mairie de Dakar-Plateau.



Nous pensons qu’avec tout ce qu’il a fait pour les daara, le Président Macky Sall ne va pas rester les bras croisés, parce que d’ici trois mois, si les travaux ne démarrent pas, la Banque islamique va se retirer du projet », a déclaré El Hadji Oumar Seck, Secrétaire national chargé des relations extérieures et partenariats de la Fédération des associations d’écoles coraniques (FNAECS).



Il invite ainsi le ministre de l’Environnement à revoir sa copie et à revoir sa position pour permettre la construction de l’immeuble.