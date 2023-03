Associé à la scission de Yewwi : Ngouda Fall Kane dénonce un ‘’complot’’ contre sa personne - adakar.com

Associé à la scission de Yewwi : Ngouda Fall Kane dénonce un ''complot'' contre sa personne Publié le mercredi 8 mars 2023 | Rewmi

© Autre presse par DR

Associé à la scission de Yewwi : Ngouda Fall Kane dénonce un ‘’complot’’ contre sa personne

Le Président de l’Alliance contre le crime organisé en Afrique (ACCA), Ngouda Fall Kane est dans tous ses états. L’homme a été cité dans ce qui a été appelé ‘’Cassure de l’opposition’’ avec la naissance de cette nouvelle plateforme de l’opposition, Yewwi Sénégal, créant une scission au sein de Yewwi Askan wi.



Sa colère se justifie par le fait qu’il ne comprend pas qu’il soit cité dans une démarche pour laquelle il n’est nullement associé. Et pour cause !





L’homme dit avoir déserté depuis 2019, ‘’la chose politique’’, en raison, dit-il, de la ‘’pratique politique dans ce pays’’.



Malheureusement, on lui attribue même la présidence du parti dit ‘’Sénégal Rekk’’, entité dont il se démarque parce que ne s’identifiant ni à sa ‘’personne’’ ni à ses ‘’convictions politiques’’.



Ainsi, l’ancien Président du Centif n’exclut pas un ‘’complot’’ ourdi contre sa personne. C’est pourquoi, il pense que ‘’le Ngouda Fall Kane dont il s’agit aurait dû avoir la probité morale et intellectuelle en déclinant sa véritable identité à moins qu’il ne nourrisse l’intention de (lui) porter préjudice’’.



Diplômé en banque et finance et de l’École Nationale d’Administration et de la Magistrature au Sénégal, Ngouda Fall Kane a occupé d’importantes fonctions dans l’administration sénégalaise dont 25 ans en qualité de comptable direct du Trésor avant de présider de 2005 à 2011 la CRF Sénégalaise (CENTIF).





Kane qui fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, vient d’ailleurs, en 2021, de publier un ouvrage intitulé ‘’Criminalité financière en Afrique et moyens de lutte : L’exemple du Sénégal’’.



Spécialiste de la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, il ne cesse de travailler contre la criminalité à col blanc et réserve désormais peu ou pas de temps du tout à la politique.



C’est pourquoi, grande a été sa surprise de constater qu’on le taxe de sortir d’une coalition à laquelle il n’a jamais appartenu.