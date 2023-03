Alimentation des femmes: l’Unicef tire la sonnette d’alarme, notamment en Afrique - adakar.com

News Afrique Article Afrique Alimentation des femmes: l’Unicef tire la sonnette d’alarme, notamment en Afrique Publié le mercredi 8 mars 2023 | RFI

© aDakar.com par DF

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) tire la sonnette d’alarme dans un rapport intitulé « Dénutries et oubliées : Une crise nutritionnelle mondiale pour les adolescentes et les femmes ». Un document dévoilé avant la Journée internationale des droits des femmes (8 mars) et qui met en lumière des crises alimentaires, notamment en Afrique, et leurs conséquences à court, moyen et long terme.



« Plus d’un milliard d’adolescentes et de femmes souffrent de dénutrition (se traduisant notamment par une insuffisance pondérale et une petite taille), de carences en micronutriments essentiels et d’anémie [1]. »



C’est l’une des nombreuses conclusions que le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) tire d’un vaste rapport mondial sur l’état nutritionnel des adolescentes et des femmes en âge de procréer (15 à 49 ans, pour l’Unicef). Un rapport qui s’appuie sur des « données […] dans plus de 190 pays et territoires, ce qui représente plus de 90 % des adolescentes et des femmes dans le monde ».