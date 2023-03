Licenciement abusif et droits impayés: Me Ousmane Sèye traduit devant le bâtonnat - adakar.com

Licenciement abusif et droits impayés: Me Ousmane Sèye traduit devant le bâtonnat Publié le mardi 7 mars 2023

Me Ousmane Sèye, avocat de Cheikh Béthio

Le cabinet de Me Ousmane Sèye est secoué par une affaire de licenciement abusif aggravée par des droits que l’avocat refuse de payer à son ex-secrétaire Mme Anne après vingt (20) ans de bons et loyaux services. Un dossier qui sera tranché le 16 mars prochain au Tribunal après une saisine du bâtonnat par la plaignante.



Après les promesses non tenues de Me Ousmane Sèye et de multiples vas-et-viens dans son cabinet, pour entrer en possession de ses droits, l’ex-secrétaire a fini par saisir le bâtonnat d’une requête contre son créancier. D’ailleurs, l’audience est prévue ce 16 mars à la Salle 8 du Tribunal de Dakar.





Ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) en juillet 2020 et hospitalisée pendant quelques jours, l’avocat dont le cabinet ne signe aucun contrat avec son personnel et dépourvu de toute affiliation à l’IPM n’a trouvé rien de mieux que d’envoyer la somme de trente (30) mille F Cfa à sa secrétaire pour ses frais médicaux.



Pire, elle a été radiée sous prétexte qu’elle aurait fait un « abandon de poste », puis remplacée par une autre secrétaire alors qu’elle était toujours alitée. Employée du cabinet de l’avocat de juin 2000 à juillet 2020, Mme Anne se désole du fait que « Me Ousmane Sèye m’a humilié lorsque je me suis présentée à son bureau pour lui réclamer mes droits ». En effet, depuis que le mis en cause a été informé de la saisine du bâtonnat, il a contraint la dame à solliciter des rendez-vous pour accéder à lui. Une nouvelle formule que Mme Anne considère comme une « barrière » difficile à franchir parce que « toutes mes demandes de rendez-vous ont été opposées à des fins de non recevoir ».





Cependant, Me Ousmane Sèye se targue de ne rien devoir à personne malgré les réclamations de son ex-secrétaire décidée à rentrer dans ses fonds.

