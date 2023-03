Pays les plus influents dans le Gotha mondial: Le Sénégal ne devance que 4 pays - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International Pays les plus influents dans le Gotha mondial: Le Sénégal ne devance que 4 pays Publié le mardi 7 mars 2023 | Rewmi

© aDakar.com par PMD

Conseil présidentiel sur le développement territorialisé de la région de Sédhiou

Dakar, le 1er mars 2023 - Le président Macky SALL a présidé mardi, à la gouvernance de Sédhiou, le Conseil présidentiel sur le développement territorialisé de la région de Sédhiou. Tweet

L’information est tombée avec le classement annuel des 121 pays les plus influents au monde, parmi lesquels 20 africains. Un document produit et publié par le cabinet britannique Brand Finance dans lequel le Sénégal ne devance que quatre (4) pays.



Parmi les 20 pays privilégiés africains, l’Égypte, l’Afrique du Sud et le Maroc prennent la tête du peloton, selon Brand Finance qui a présenté son classement, lors de sa rencontre annuelle Global Soft Power jeudi dernier.



Le Sénégal, qui a toujours cherché une influence dans le monde qui dépasse la taille du pays, au regard de ses fils qui ont eu à rayonner au plan mondial, est classé 16e en Afrique, et 103e au plan mondial.



Même si le pays du Président Macky Sall a fait des progrès, à en croire ledit cabinet. il reste devancé par L’île Maurice 4e, Les Seychelles 5e, le Rwanda 7e, la Côte d’Ivoire 9e, le Ghana 10e, le Nigeria 11e, le Soudan 12e, le Botswana13e, la Tanzanie etc.



Les huit piliers du Soft Power établis par l’étude : affaires et commerce, gouvernance, relations internationales, culture et traditions, médias et communication, éducation et science, population et valeurs, puis avenir durable.



Classement 2023

1.Égypte 38e mondial

2.Afrique du Sud 40e mondial

3.Maroc 55e mondial

4.Maurice 67e mondial

5.Seychelles 74e mondial

6.Tunisie 83e mondial

7.Rwanda 85e mondial

8.Algérie 86e mondial

9.Côte d’Ivoire 87e mondial

10.Ghana 92e mondial

11.Nigeria 93e mondial

12.Soudan 95e mondial

13.Botswana 96e mondial

14.Tanzanie 98e mondial

15.Kenya 100e mondial

16.Sénégal 103e mondial

17.RDC 107e mondial

18.Cameroun 109e mondial

19.Ethiopie 110e mondial

20.Angola 111e mondial



Joseph Nye a théorisé le concept de «Smart power» (Puissance intelligente), combinaison de «soft power» (puissance douce) et «hard power» (puissance dure). Il s’agit pour un Etat de combiner les attributs de la puissance douce : valeurs, culture, intelligentsia avec ceux de la puissance dure : armée puissante et économie florissante pour accroître son influence dans le monde. Le Sénégal possède des attributs de la première, il lui reste à développer ceux de la seconde.