Drame à Mbour: Soupçonnée d'être infidèle par son mari, elle jette son nouveau-né Publié le mardi 7 mars 2023

Une insoutenable affaire défraie la chronique à Mbour ! En effet, une ressortissante guinéenne a accouché sans assistance avant d'abandonner son nouveau-né dans un bâtiment inachevé selon des sources de Seneweb proches du parquet. Malheureusement, les policiers du commissariat central de la Petite-côte ont retrouvé le corps sans vie sur des briques. La mise en cause a été présentée au procureur pour infanticide à l'issue de l'enquête de la police. Détails.



Une véritable abomination ! Après son accouchement , D.Sow a abandonné son nouveau-né, dans un bâtiment inachevé pour se venger de son époux.



L'affaire s'est ébruitée lorsque la mère incriminée a été évacuée à l'hôpital pour sa prise en charge médicale. C'est là, qu'un membre du corps médical s'en est ouvert aux éléments du commissariat de Mbour.



" Une dame présentant des signes d'un accouchement récent se trouve à la maternité sans son nouveau-né" confie-t-il aux limiers au bout du fil.



Les éléments de la brigade de recherches dudit service se sont déployés sur les lieux indiqués. A l'issue d'intenses investigations, les policiers ont découvert le corps sans vie du nouveau-né qui était sur des briques selon des sources de Seneweb proches du parquet.



Mise devant le fait accompli, la mère du nouveau-né a fini par craquer devant les enquêteurs. D.Sow âgée de 18 ans a assumé avoir abandonné son nouveau-né tout juste après son accouchement dans un bâtiment inachevé.



Les insoutenables aveux de la mère du défunt nouveau-né



La ressortissante guinéenne incriminée a expliqué dans les moindres détails le déroulement de son crime.



" J'ai accouché sans assistance dans un bâtiment inachevé. Et j'ai laissé mon nouveau-né sur place parce que mon époux me soupçonne d'être infidèle. Il doutait même de la paternité de ma grossesse" a-t-elle tenté de justifier lors de son interrogatoire.



En effet, D.Sow aurait séjourné pendant neuf mois dans son pays d'origine avant de revenir à Mbour. Son mari I.Diallo n'a pas manqué de s'interroger, s'il est réellement l'auteur de la grossesse de sa femme âgée de 18 ans.



Au terme de l'enquête diligentée par les enquêteurs rompus à la tâche ( du commissariat central de Mbour) , la ressortissante guinéenne incriminée a été déférée au tribunal de grande instance de la Petite-côte, d'après des sources de Seneweb.