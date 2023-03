Milliards supposément remis à Marine Le Pen : Les menaces du gouvernement sénégalais - adakar.com

Milliards supposément remis à Marine Le Pen : Les menaces du gouvernement sénégalais Publié le mardi 7 mars 2023 | senenews.com

© Présidence par DR

Le président Macky Sall au sommet de Paris

Paris, le 18 mai 2021 - Le chef de l`État Macky Sall a pris part au sommet de Paris sur le financement des économies africaines. Tweet

Le gouvernement a répondu à l’interpellation de Hadjibou Soumaré concernant les allégations selon lesquelles Macky Sall aurait donné 12 millions d’euros (7 milliards 900 millions Fcfa) à Marine Le Pen. Le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, a publié un communiqué de presse à ce sujet.



« Dans une lettre ouverte publiée par la presse, l’ancien Premier ministre Cheikh Haguibou Soumaré a adressé quatre questions à Monsieur le Président de la République, insinuant en particulier un don financier qu’il aurait fait à Mme Marine Le Pen.



Le Gouvernement rejette et condamne fermement de telles insinuations, lâches et sans fondement, qui témoignent manifestement d’une volonté maléfique de jeter le discrédit sur la personne du Président de la République, porter atteinte à l’Institution qu’il incarne et nuire aux relations entre le Sénégal et une puissance étrangère.



Le Gouvernement rappelle vigoureusement qu’il se réserve le droit de donner toute suite qu’il juge appropriée à ces insinuations fallacieuses, malveillantes et indignes de quelqu’un qui a occupé de hautes fonctions étatiques ».