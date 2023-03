DECRYPTAGE : La loi a-t-elle été vraiment violée avec l’arrestation du député Guy Marius Sagna ? - adakar.com

DECRYPTAGE : La loi a-t-elle été vraiment violée avec l'arrestation du député Guy Marius Sagna ? Publié le mardi 7 mars 2023

© aDakar.com par GS

Législatives: Guy Marius Sagna a voté

Ziguinchor, le 31 juillet 2022 - La tête de liste départementale de YAW à Ziguinchor a voté, ce dimanche dans la matinée. Tweet

Samedi dernier, le député Guy Marius Sagna était arrêté par la police en compagnie de ses camarades activistes avant d’être libérés le lendemain vers six heures. L’arrestation du parlementaire suscite beaucoup d’interrogations et SeneNews a essayé d’y apporter des réponses. Pour le juriste contacté par la rédaction, Guy Marius Sagna se trompe de mission. Il doit quitter l’activisme dès lors qu’il est devenu un député.



« Je pense que l’activiste se fait remarquer dans la provocation. Guy Marius Sagna n’a plus le droit de mener les combats dans le champ de l’activisme. Car il est porteur du drapeau de la République en tant que député du Sénégal », a précisé le juriste qui intervient sous anonymat. Selon lui Guy Marius Sagna est protégé en tant que Député et qu’il doit laisser mourir l’activiste au profit du parlementaire.



Selon notre interlocuteur, « lancer des grenades lacrymogènes à un porteur du drapeau est grave. Il faut que les anciens activistes devenus parlementaires changent de casquette et de posture qui cadre avec le sens de gravité, de solennité et de responsabilité de leur nouvelle fonction ». Le juriste est d »avis que la bande à Guy Marius Sagna n’est pas arrêtée illégalement. Car la police a agi dans le cadre de maintien de l’ordre.



« Guy Marius Sagna et compagnie ne sont pas arrêtés par la police. Le fait de les embarquer dans les véhicules de la police est considéré comme le maintien de l’ordre. Il est notifié aux agents de forces de sécurité et de défense d’intervenir dans des circonstances pareilles. Il faut noter qu’il y a deux types de de polices : à savoir la police judiciaire qui a pour mission des recherches d’infractions et l’arrestation des auteurs. Mais aussi la police administrative qui agit dans le cadre du maintien de l’ordre. Ce samedi Guy Marius Sagna et Cie étaient arrêtés par la police administrative dans une mission du maintien de l’ordre », a-t-il précisé tout en ajoutant que l’arrestation de Guy Marius Sagna et compagnie doit être comprise comme un moyen d’éviter un incident diplomatique. Car les activistes étaient sur le territoire de la Tunisie.



« Il fallait les neutraliser à un certain moment pour que l’ordre ne soit pas perturbé. Mais une fois au commissariat ils ont été libérés. Nous sommes dans un pays de droit, on ne peut pas arrêter une personne de manière extrajudiciaire, car une arrestation doit être justifiée. L’arrestation est prononcée pour une autorité judiciaire. Mais dans le cadre d’un maintien de l’ordre, on peut arrêter une personne momentanément puis la relâcher afin de préserver la stabilité. Cette arrestation n’est pas formelle avec des conséquences pénales et juridiques sur la liberté de la personne ».



« Il faut faire la différence entre les deux types de polices. Celle administrative est gérée par le ministre de l’intérieur dont son rôle c’est le maintien de l’ordre, la circulation et la sécurité dans les manifestations. La police judiciaire a comme directeur le procureur de la République. Cette police a pour mission la recherche des auteurs d’infractions afin de les arrêter et les amener devant une juridiction répressive pour être juger », a fait savoir le juriste



La robe noire a expliqué le rôle de la police dans une société mais celui de la gendarmerie. Selon lui les deux corps militaires travaillent ensemble pour le maintien de l’ordre sur l’étendue du territoire national.



La robe noire pense que Guy Marius Sagna doit changer sa manière de manifester. « Guy Marius Sagna en tant qu’élu du peuple représentant d’une institution devrait formuler une lettre avec accusé de réception à l’ambassadeur et communiquer dessus à travers la presse. Ce gouvernement n’est pas un Etat isolé. Pour sauvegarder sa diplomatie, le pays ne va pas laisser un parlementaire qui agit en activiste créer un incident diplomatique. Le député Guy Marius Sagna doit faire preuve de responsabilité pour ne pas entacher ce rôle de député du peuple », a-t-il conclu.