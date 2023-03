Mémorial Thomas Sankara : le Ministre Jean Emmanuel Ouédraogo et son homologue Aliou Sow du Sénégal saluent la mémoire du père de la révolution burkinabè - adakar.com

Publié le mardi 7 mars 2023

Mémorial Thomas Sankara : le Ministre Jean Emmanuel Ouédraogo et son homologue Aliou Sow du Sénégal saluent la mémoire du père de la révolution burkinabè

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, et son homologue en charge de la Culture et du Patrimoine historique du Sénégal, le Professeur Aliou Sow, ont effectué une visite sur le site du Mémorial Thomas Sankara, ce lundi 06 mars 2023 à Ouagadougou.



A l'entame de la visite, le guide du jour, Luc Damiba, par ailleurs, Secrétaire général du Mémorial Thomas Sankara a fait un bref aperçu du site. Il a expliqué le projet du Mémorial qui comporte un musée qui sera composé d'une tour de 87 mètres, d'un mausolée, d'un parc arboré, d'une bibliothèque et d'une grande salle polyvalente...



Présent à Ouagadougou dans le cadre du FESPACO, le Professeur Aliou Sow a, à travers cette visite, tenu à rendre un vibrant hommage au capitaine Thomas Sankara qui était selon lui, « un visionnaire, un panafricaniste, un patriote qui a malheureusement perdu la vie au nom de la défense et de la liberté de son peuple et du continent africain ».



Selon lui, la jeunesse africaine a le devoir de rester debout contre vents et marées car, une jeunesse sans modèle est une jeunesse en errance.



« On ne doit pas importer les modèles, on ne doit pas aller chercher ailleurs, et le Burkina Faso est un exemple dont tous les pays africains devraient s'inspirer ».



Il a traduit toute sa reconnaissance au Ministre Jean Emmanuel Ouédraogo pour l'occasion qu'il lui a offerte, à travers cette visite du mémorial Thomas Sankara.



En rappel, le Sénégal était présent à cette 28ème édition du FESPACO avec une forte délégation.







