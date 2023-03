Violences anti-migrants: la Banque mondiale suspend son cadre de partenariat avec la Tunisie - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Violences anti-migrants: la Banque mondiale suspend son cadre de partenariat avec la Tunisie Publié le mardi 7 mars 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Siège de la Banque mondiale.

Tweet

La Banque mondiale (BM) va suspendre « jusqu'à nouvel ordre » son cadre de partenariat avec la Tunisie, qui sert de base de suivi par le conseil d'administration de l'institution afin d'évaluer et accompagner le pays dans ses programmes d'aide.



Dans un courrier adressé à ses équipes, le président de la Banque mondiale David Malpass explique que l'institution n'était pas en mesure de poursuivre ses missions sur place « compte tenu de la situation », alors que « la sécurité et l'inclusion des migrants et minorités font partie des valeurs centrales d'inclusion, de respect et d'anti-racisme » de la BM. Concrètement, l'institution ne peut plus lancer de nouveau programme de soutien avec le pays tant que son conseil d'administration ne s'est pas réuni, et elle a décidé de remettre à plus tard cette réunion sur la Tunisie « jusqu'à nouvel ordre ».