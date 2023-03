CAN U20 : le Sénégal qualifié pour sa quatrième finale de suite - adakar.com

CAN U20 : le Sénégal qualifié pour sa quatrième finale de suite
Publié le lundi 6 mars 2023

L'équipe nationale de football du Sénégal des moins de 20 ans s'est qualifiée lundi pour sa quatrième finale d'affilée de Coupe d'Afrique des nations de la catégorie, en venant lundi à bout de celle de la Tunisie, 3-0.



Contre leurs adversaires du jour, les Lionceaux ont retrouvé le football qu'on leur connaissait en début de la CAN, faisant preuve de maîtrise et de précision. Cela s'est vu notamment sur l'ouverture du score par Pape Demba Diop, à la 7e mn.





Le milieu de terrain sénégalais, servi par Souleymane Basse, a inscrit son but d'un tir puissant et précis depuis les 35 mètres.



Les Lions doublent la mise dix minutes plus tard, grâce à Lamine Camara, profitant d'une mauvaise passe en retrait d'un joueur tunisien pour prolonger le ballon au fond des filets.





Mis à part un petit relâchement entre la 30e et la 35e mn, le Sénégal a globalement dominé la première période.



De retour des vestiaires, les Lionceaux ne lâchent rien et réussissent même à corser le score par Lamine Camara à la 52e mn de la rencontre.





L'ancien joueur de Génération Foot (Ligue 1 sénégalaise), opportuniste à souhait, reprend un ballon repoussé à deux reprises par le gardien tunisien sur des frappes de Samba Diallo et Pape Demba Diop. Il s'offre ainsi le doublé.



Les joueurs de Malick Daf, s'appuyant sur une défense solide et un milieu de terrain présent, réussissent à garder la main jusqu'au coup de sifflet final.



Le gardien de but sénégalais Landing Badji, pas le moindre du monde inquiété en deuxième période, garde donc ses cages inviolées pour ce match, comme cela a été le cas jusque-là durant cette compétition.



Les hommes de Malick Daf affronteront en finale le vainqueur du match devant opposer le Nigeria à la Gambie. Une rencontre prévue à 17 h GMT.