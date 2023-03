Lutte avec Frappe : Reug Reug terrasse Sa Thiès et entre dans la cour des grands - adakar.com

News Politique Article Politique Lutte avec Frappe : Reug Reug terrasse Sa Thiès et entre dans la cour des grands Publié le lundi 6 mars 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Vive polémique après le combat Sa Thiès-Reug-Reug

Reug Reug de l’écurie Thiaroye- sur-Mer a battu, dimanche, Sa Thiès en lutte avec frappe, à l’arène nationale de Dakar, gardant son incivibilité en 11 ans de carrière.



“Reug Reug”, surnommé ‘’foudre de Thiaroye’’, enregistre sa 15e victoire et signe son entrée dans le cercle restreint des lutteurs poids lourds.



Toutefois, les supporters de Sa Thiès contestent sa victoire sur les réseaux sociaux. Ils estiment que c'est leur lutteur qui l'a, le premier, terrassé, en l'obligeant à faire “un quatre appuis”, synonyme de chute.



Malgré ces protestations, l’arbitre a validé la victoire de Reug Reug.



Oumar Kane de son vrai nom, Reug Reug n’a jamais connu de défaite dans l’arène. Avant ce combat, il avait un palmarès de 14 victoires et deux combat sans verdict.





Ancien membre de l’équipe nationale de lutte, il a été champion du Sénégal de lutte libre et a remporté le Tournoi de lutte africaine de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (TOLAC) en individuel et en équipe.





Ses titres de meilleur lutteur décernés par l’Association nationale de la presse sportive (ANPS) en 2016 et 2017 prouvent à suffisance ses capacités techniques et son talent naturel.





Combattant des arts martiaux mixtes (MMA en anglais), le pensionnaire de l’écurie Thiaroye- sur-Mer est sur quatre victoires pour un seul revers dans ce sport de combat.