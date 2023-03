Macky Sall au Khalife de Médina Gounass : « Le Sénégal a besoin de vos prières… » - adakar.com

Macky Sall au Khalife de Médina Gounass : « Le Sénégal a besoin de vos prières… » Publié le dimanche 5 mars 2023

Le chef de l`État effectue la prière du vendredi à la Grande mosquée de Sédhiou

Sédhiou, le 3 mars 2023 - Le Chef de l'État Macky SALL a effectué la prière du vendredi à la Grande mosquée de Sédhiou, en marge de la tournée économique.

Le président Macky Sall habillé d’un grand boubou blanc, comme pour symboliser l’appel à la paix, la concorde et la stabilité, a marqué par sa présence la cérémonie d’ouverture de l’édition 2023 du Daaka de Médina Gounass. Le « Daaka », ce grand rassemblement religieux, désignant la retraite spirituelle instituée en 1942 par le marabout Thierno Mouhamadou Saïdou Bah, est un moment de prières et de recueillement. Raisons suffisantes pour que le chef de l’État, passe son message dans ce contexte socio-économique et politique particulier.



« Nous implorons vos prières pour le Sénégal, pour l’Afrique et pour le monde entier. C’est le monde aujourd’hui qui est affecté à plusieurs niveaux et les populations ne peuvent échapper à ces facteurs multiformes. Le « Dental Daaka » est alors un moment privilégié auquel il faut profiter pour prier le tout puissant de nous épargner de ce qui peut affecter notre foi et notre commun vivre ensemble », a confié le président Macky Sall devant le Khalife Thierno Amadou Tidiane Bâ.



Dans cette localité du sud de Kolda où se tient chaque année cette cérémonie religieuse où « Douaatt », « Zikr », et récital de Coran sont le lot, le chef de l’État se réjouit de pouvoir chaque année y participer avec toute la république. C’est une joie immense que le président de la République dit éprouver en mettant les pieds sur cette terre aux valeurs religieuses bien sauvegardées par les héritiers de l’initiateur du Daaka qui a toujours appelé ses fidèles à la pratique des cinq piliers de l’Islam ainsi que celle de la Sunnah du prophète (PSL).



Le président de la République Macky Sall a, après la prise de parole du Khalife Thierno Amadou Tidiane Bâ, effectué la prière avant de reprendre le trajet pour Tambacounda où il prendra le vol pour Dakar...